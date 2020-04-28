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    28.04.2020 - 09:47 |

    Ispanaklı ve kuru domatesli börek tarifi

    Simfer ile günün Ramazan lezzeti: Ispanaklı ve kuru domatesli börek tarifi!

    Ispanaklı ve kuru domatesli börek tarifi

    (1 Tepsi İçin)

    Malzemeler:

    1 kilo ıspanak

    1 adet soğan

    1 kase doğranmış kültür mantarı

    1,5 çay bardağı sıvı yağ

    1 kase doğranmış kuru domates

    5 adet hazır yufka

    1 çay bardağı süt

    1 su bardağı un (yufkaların arasına serpmek için)

     

    Hazırlanışı:

    Ispanakları yıkayıp irice doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayıp mantarlar ve doğranmış kuru domateslerle birlikte 2 çorba kaşığı sıvı yağda kavurun. Ocaktan alıp doğranmış ıspanakları ilave edin. Tuz ve taze çekilmiş karabiberi ekleyip tatlandırın. Tencerenin kapağını kapatıp ıspanaklı iç malzemeyi ılınmaya bırakın. Börek için iç malzemeniz hazırdır. Kalan yağı ve sütü derin bir kapta karıştırın.

    Yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine yayın, elek yardımı ile unu üzerine serpip ikiye katlayın. Tekrar unu serpin ve harcı yufkanın geniş kısmına yayın. Rulo şeklinde sarıp parmak bir parmak genişliğinde kesin. Her hamuru sütlü yağa bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında iyice kızartın.

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