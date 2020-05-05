Köfteli pizza tarifi

(2 Kişilik)

Malzemeler:

1 adet hazır ekmek hamuru

1 adet domates, irice dilimlenmiş

6-7 adet siyah zeytin, çekirdekleri çıkartılmış

2 adet sivri biber, irice doğranmış

10-12 adet mini taze peynir

1 çay bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1 tatlı kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tutam kimyon

Köfte İçin:

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet küçük boy soğan

1 dilim bayat ekmek içi

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı kıyılmış nane

Tuz, kimyon

Hazırlanışı:

Köfte için; Kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğanı, suda ıslatılmış ekmek içini, kıyılmış yeşillikleri, tuzu ve kimyonu ekleyin. İyice yoğurun. Hamurdan küçük toplar elde edin. Hazır ekmek hamurunu yağlı kağıt serili fırın tepsisinde elinizle açın. Üzerine ketçap ile zeytinyağı karışımından sürün, rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Kalan tüm malzemeyi istediğiniz gibi yerleştirin. 190 dereceye ayarlı fırında, köfteler pişene kadar bekletin. Dilimleyip servis yapın.