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    25.04.2020 - 00:00 |

    Kurutulmuş domatesli mantar dolma tarifi

    Simfer'le Ramazan'a özel fırın tariflerinde bugün: Kurutulmuş domatesli mantar dolma!

    Kurutulmuş domatesli mantar dolma tarifi

    (1 Tepsi İçin)

    Malzemeler:

    1 kutu kültür mantarı

    50-80 gram tulum peyniri (tercihen Erzincan)

    3-4 dal dereotu

    5-6 dal fesleğen

    1 çay kaşığı kimyon

    4-5 yaprak kurutulmuş domates

     

    Hazırlanışı:

    Kültür mantarlarının sap kısımlarını çıkartın. Nemli bir bezle mantarları zedelemeden silin. Peyniri rendeleyin. Kıyılmış yeşillikleri, küçük küçük doğranmış kurutulmuş domatesi ve kimyonu ilave ederek tatlandırın. Bu karışımı mantarların içine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, 10-12 dakika kadar kızartın. Ilık servis yapın.

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