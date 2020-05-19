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    19.05.2020 - 00:00 |

    Pirzola beğendi tarifi

    Simfer ile Ramazan lezzetlerinde günün fırın yemeği: Pirzola beğendi tarifi!

    Pirzola beğendi tarifi

    (2 Kişilik)

    Malzemeler:

    6 adet kuzu pirzola

    2 diş sarımsak

    500 gram domates

    1 yemek kaşığı sirke

    1 dal taze kekik

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Yarım demet maydanoz

    4 dilim ekmek

    100 gram rendelenmiş mozzarella peyniri

    Tuz, kimyon, karabiber

     

    Hazırlanışı:

    Domatesi rendeleyin. Sarımsakları ince ince kıyın. Domates ile sarımsakları tencereye aktarın. Taze kekiği ve sirkeyi de ilave edin. Orta ateşte, 20 dakika pişirin. Ocaktan alın, kıyılmış maydanozu, tereyağını, tuzu ve baharatını ekleyip karıştırın.

    Pirzolaları iyice ısıtılmış tavada her iki tarafını hafifçe kızartın. Hazırladığınız domates sosunu ısıya dayanıklı bir kaba dökün. Üzerine pirzolaları yerleştirin. Pirzolalar domates sosunun içine gömülmeli. Üzerine biraz kalınca dilimlenmiş ekmekleri yerleştirin. Rendelenmiş peyniri de serpin. 190 dereceye ayarlı fırında, peynirler eriyip hafif kızana dek pişirin. Fırından alın, irice kıyılmış maydanoz serpip hemen servis yapın.

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