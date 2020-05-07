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    07.05.2020 - 10:21 |

    Sarımsaklı yoğurtlu ıspanaklı börek tarifi

    Simfer'li fırın yemeklerinde günün Ramazan'a özel lezzeti: Sarımsaklı yoğurtlu ıspanaklı börek tarifi!

    Sarımsaklı yoğurtlu ıspanaklı börek tarifi

    (4 Kişilik)

    Malzemeler:

     

     3 adet hazır yufka

    2 yemek kaşığı un (unun arasına serpmek için)

     4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağ veya zeytinyağı

    1 çay bardağı zeytinyağı

     

    İç malzemesi:

    500 gr ıspanak

    100 gr süzme peynir

    1 tatlı kaşığı çörek otu

    100 gr orta yağlı beyaz peynir

    1 çay kaşığı pul biber

     

    Ayrıca:

    1 kase sarımsaklı yoğurt

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 tatlı kaşığı pul biber

    1 tatlı kaşığı kuru nane

     

    Hazırlanışı:

    İç malzemesi için ıspanağı iyice yıkayıp süzdükten sonra irice kıyın. Ufalanmış peynirleri, çörek otunu, damak tadınıza göre tuzu ve pul biberi ekleyip karıştırın. İç malzemeniz hazırdır.

    Zeytinyağının yarısını tavayı yağlamak için ayırın. Kalan zeytinyağını ve eritilip ılınmış tereyağını bir kap içinde karıştırın. Yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine yayıp ikiye kesin. Yarım yufkanın üzerine hazırladığınız yağdan sürün, süzgeç yardımı ile 1 tatlı kaşığı kadar un serpin. Daha sonra iç malzemesinden yayıp rulo şeklinde sarın.

    Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.  Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, yarım saat pişirin.

    Börekleri fırından çıkartın ve küçük küçük kesin. Servis yapmadan hemen önce üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Tereyağında kavrulmuş kuru nane ve sıvı yağda kavrulmuş pul biber ilave edip tatlandırın. Soğumadan hemen servis yapın.

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