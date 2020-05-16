Sebzeli köfte tarifi

(4 Kişilik)

Malzemeler:

1 kilo orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı galeta unu

3 diş sarımsak

1 kavanoz sebze garnitür (bezelye, havuç, patates)

Tuz, karabiber, pul biber, toz kırmızıbiber, kimyon

1 kahve fincanı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, kıyılmış sarımsak, yumurtayı, tuzunu, baharatını ve galeta ununu ekleyin. Karışımı yoğurup dört eşit parçaya ayırın. Her birini tezgahın üzerine alın. Elinizle düzleştirdikten sonra silindir şekline getirin.

Kıymalı karışımın ortasını boylu boyunca çukurlaştırıp sebzeli karışımdan(sebze garnitür) yerleştirin. Kenarlarından ortasına doğru kapatarak tam bir silindir oluşturun. En son üzerlerine zeytinyağını gezdirerek dökün. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında 50-55 dakika pişirin. Servis yapın.