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    03.05.2020 - 08:00 |

    Tavuklu ayva dolması tarifi

    Simfer'li fırın yemeklerinde günün Ramazan lezzeti: Tavuklu ayva dolması!

    Tavuklu ayva dolması tarifi

    (2 Kişilik)

    Malzemeler:

    2 adet tavuk but

    2 adet ayva

    1 avuç kestane

    1 avuç bulgur

    Sıcak tavuk suyu

    Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber kimyon, pul biber

    1 tatlı kaşığı tuz

    2 adet kakule

    Bir tutam kuru kişniş

    Elma pekmezi

     

    Hazırlanışı:

    Tavuk etini ve kestaneleri ayrı tencerelerde haşlayın. Tavuk etini haşladıktan sonra küp şeklinde kesin. Kestanelerin de kabuklarını soyup nohut büyüklüğünde kesin. Kabuğunu soyduğunuz ayvaların içlerini oyun.

    Bulguru, kestaneyi, tavuk etlerini, tuzu, kırmızı toz biberi, karabiberi, kimyonu ve pul biberi ayrı bir kapta harmanlayın. Ayvaların içlerini bu karışımla doldurun ve tencereye yerleştirin.

    Tencereye sıcak tavuk suyunu, kakuleyi, kişnişi ve elma pekmezini gezdirin. Önce yüksek ateşte birkaç taşım kaynatın, sonra tencerenin kapağını kapatıp ateşi kısın. Ayvalar çatlamaya başlayınca ocaktan alın.

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