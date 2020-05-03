Tavuklu ayva dolması tarifi

(2 Kişilik)

Malzemeler:

2 adet tavuk but

2 adet ayva

1 avuç kestane

1 avuç bulgur

Sıcak tavuk suyu

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber kimyon, pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet kakule

Bir tutam kuru kişniş

Elma pekmezi

Hazırlanışı:

Tavuk etini ve kestaneleri ayrı tencerelerde haşlayın. Tavuk etini haşladıktan sonra küp şeklinde kesin. Kestanelerin de kabuklarını soyup nohut büyüklüğünde kesin. Kabuğunu soyduğunuz ayvaların içlerini oyun.

Bulguru, kestaneyi, tavuk etlerini, tuzu, kırmızı toz biberi, karabiberi, kimyonu ve pul biberi ayrı bir kapta harmanlayın. Ayvaların içlerini bu karışımla doldurun ve tencereye yerleştirin.

Tencereye sıcak tavuk suyunu, kakuleyi, kişnişi ve elma pekmezini gezdirin. Önce yüksek ateşte birkaç taşım kaynatın, sonra tencerenin kapağını kapatıp ateşi kısın. Ayvalar çatlamaya başlayınca ocaktan alın.