Ramazan topu erken atıldı

Ramazan ayının ilk günü iftar topçuluğu görevini 18 yıldır bu işi sürdüren Seyfettin Gökçe’den devralan Ömer Kabakçı, 3. gün saat 20.18’de atılması gereken iftar topunu 20. 16’da ateşledi.

Amasya’da Ramazan aylarında iftar vaktinde top atılmasının eski bir gelenek olduğunu anlatan Müftü İsmail İpek , “Top 2 dakika önce atıldı. Bir hata olmuş. İnsan hata edebilir.Kimseyi kötülemek gibi bir şey olamaz” dedi.Erken atılan topun sesini duyan birçok vatandaşın iftarını yapabileceğini vurgulayan Müftü İpek, “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar hocamızla görüştüm. Akşam güneşin batması. Sabah güneşin doğması esnasında 6-7 dakika bir ihtiyat payı olduğundan bahsetti. Dolayısıyla bu ihtiyat payı içerisine giren 2 dakika hiç kimsenin orucuna zarar vermeyecek bir kısa zaman dilimi oluyor. Dolayısıyla biz oruçlarımızı tuttuk. Allah kabul eylesin. Top sesini duyarak oruç açan kardeşlerimiz içinde bir sıkıntı yok. Normal zaten ezanlar vaktinde okundu. Ezan sesine uyarak, vaktinde orucunu açan kardeşlerimiz için zaten bir sıkıntı yok” diye konuştu.



İpek, imam ve Ramazan topu görevlilerinin vakitlere daha fazla dikkat etmelerini önerdi.