Ramazan topu yerine ses bombası

Belediye Başkanı Cemal Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki önemli Ramazan geleneklerinden birinin iftar vaktinin top sesiyle duyurulması olduğunu söyledi.

Kentte 1900'lü yıllardan bu yana iftar vaktinin gerçek savaş topuna yerleştirilen barutla yapıldığını, insanların bu top sesiyle iftarlarını yaptıklarını aktaran Akın, şöyle konuştu:



"Daha önceki yıllarda kullandığımız bu topu, Orduyeri Mahallesi'ne yaptığımız Fatih Sultan Mehmet'in heykelinin yanına yerleştirdik. Son 10 yıldır top yerine ses bombası kullanıyoruz. Her akşam iftar vaktinden önce zabıta memurlarımız tarafından top atılır, ardından belediye hoparlöründen tasavvuf müziği eşliğinde 'Bartın için iftar vaktidir' anonsu yapılır ve hemen arkasından ezan okunur. Top atışı, anons ve ezan, sırayla birbirini izler."



Akın, kente hakim yerden atılan ses bombasının kent merkezinin yanı sıra çevre köylerden de rahatlıkla duyulduğuna işaret ederek, "Gelenek haline gelen bu uygulamayla iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyor. Bir asrı aşan bu geleneğimizi ses bombasıyla da olsa yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Zabıta memuru İlyas Gazek de iftara 10 dakika kala Oruyeri Mahallesi tepesinde hazırlıkları yaptıklarını belirterek, borunun içine yerleştirdikleri ses bombası kapsülünün fitilini iftar vaktinin girmesiyle ateşlediklerini, yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıkan ses bombasının 10 kilometreden rahatlıkla duyulduğunu kaydetti.



İftar saatinde ses bombasının gürültüsüyle oruç açan kent sakinleri deRamazan topu geleneğinin bu şekilde sürdürülmesinden memnun olduklarını dile getirdi.