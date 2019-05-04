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    04.05.2019 - 11:06 |

    Ramazanda ağız kokusunu önlemek için ne yapılır?

    Oruç tutarken en sık karşılaştığımız sorunlardan birisi de ağız kokusudur. Peki, Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için ne yapılır? Ağız kokusunu gidermek için ağız spreyi kullanmak ve sakız çiğnemek orucu bozar mı?

    Ramazanda ağız kokusunu önlemek için ne yapılır?

    Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için beslenme şeklimize dikkat etmemiz gerekir. Özellile işlenmiş, şekerli, yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durmak ağız kokusunu önlemek için ilk aşama olabilir.

    Çay, kahve, kola gibi kafeinli içeceklerde de uzak durmakta fayda var.

    Ağız kokusunu önlemek için ağzı bakımına da dikkat etmek gerekiyor. İftar ve sahur sonrasında diş fırçalama ve diş ipiyle detayları temizlememiz gerekiyor.

    Dişlerde herhangi bir sağlık sorunu varsa da hekime başvurmak gerekir. Diş çürükleri ve diş taşları da ağız kokusuna neden olur.

    AĞIZ SPREYİ VE SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

    Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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