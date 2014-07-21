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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Ramazan'da bitki çayı faydalı
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    21.07.2014 - 10:26 |

    Ramazan'da bitki çayı faydalı

    Ordu’nun Fatsa ilçesinde şifalı bitkiler ve baharat satan Tuğçe Nur Sarıhan: “İnsanlar gün boyu aç kaldıkları için iftardan sonra mide şişkinlikleri, hazımsızlık gibi şikâyetlerde bulunuyor. Bu şikayetlerden genel olarak bitki çayları içerek kurtulabilirler” dedi.

    Ramazan'da bitki çayı faydalı

    Özellikle Ramazan ayında insanın gün boyu aç kalması ile vücut direncinin düşmesi sebebiyle akşam iftardan sonra toparlayıcı ve bedeni uyandırıcı baharatların bu aylarda tüketilmesi gerektiğini belirten baharat satıcısı Tuğçe Nur Sarıhan: “En çok Ramazanda bitki çaylarının tüketilmesi vücut için yararlı olur.İnsanlar gün boyu aç kaldıkları için iftardan sonra mide şişkinlikleri, hazımsızlık gibi şikayetlerde bulunuyor. Tansiyon ve şeker hastaları ilaç yerine gelip bizden sürekli şifalı baharatlar ve otlar alıyor. Kendilerine çok yararlı olduklarını söylüyorlar. Baharatlarımızdan, mide şişkinliklerini gidermek açısından mate çayı; sudan da çok içilen ‘Sudan çayı’ diye geçen bisküs çayı ve funda çayını özellikle alıyorlar. Bunun yanında özelliklerini belirtecek olursak, Sudan çayı sadece mide rahatsızlıklarına değil, şeker ve tansiyon hastalıklarına da çok iyi gelir.” dedi.

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