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    21.07.2014 - 15:27 | | AA

    Ramazan'da ciğer kebabını az tüketin

    Tuzlu ve baharatlı oluşu nedeniyle Ramazan'da fazla ciğer kebabı tüketilmemesi önerildi.

    Ramazan'da ciğer kebabını az tüketin

    Harran Üniversitesi (HRÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, sağlıklı ve iyi beslenmiş bir hayvanın ciğerinin hem mineral hem de A vitamini açısından özellikle kansızlık çeken kişilere, hamilelere ve gelişme çağındaki çocuklara faydalı olduğunu söyledi.

    Ciğeri tüketirken aşırı baharat ve tuz kullanılmamasını tavsiye eden Hayoğlu, şu uyarılarda bulundu:

    "Ciğerde tuz ve baharat serpilmesi, Ramazan'da susuzluk ihtiyacını artırır ve vücudun dengesini bozar. Çünkü vücut, Ramazan'da açlık periyoduna alışıyor. Ciğer gibi ağır besin maddesi, buna kuyruk yağı da ilave ettiğinizde, önemli sağlık problemlerine neden olacaktır. Bu durum özellikle tansiyon hastalarının kolesterol seviyesini de artırır. Ciğeri, yarım porsiyon, az tuzlu ve hafif baharatlı tüketin. Bol salatayla tüketirsek hem sindirim sistemini ayarlayacak hem de vücuda tokluk hissi verecektir."

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