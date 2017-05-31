Ramazan'da iş görüşmesine gidecekler dikkat

Personel ihtiyacı ve işe alım görüşmeleri Ramazan döneminde de durmuyor. Ancak uzun oruç süresinin etkisiyle hem iş arayan hem de iş görüşmesine çağıran kişilerde bir süre sonra dikkat düşüşü meydana gelebiliyor. Hugent Genel Müdürü Özlem Veryeri Taşkaya, bu dönemde iş görüşmesine gitmek durumunda olan kişiler için önerilerde bulundu ve “Görüşmenizi mutlaka, zihnin açık ve algı düzeyinin yüksek olduğu sabah saatlerine organize etmeye çalışın” diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca da şirketlerin, işletmelerin personel arayışı sürüyor. Ancak, Profesyonel İnsan Kaynakları kuruluşu Hugent’e göre bu dönemdeki iş görüşmelerinde doğru zamanlama, her zamankinden daha kritik bir konuya dönüşüyor.

16-17 saate ulaşan uzun oruç dönemi

“Ramazan’da 16-17 saate varan uzun süreli oruç söz konusu” diyen Hugent Genel Müdürü Özlem Veryeri Taşkaya, “Doğal olarak bedensel ve zihinsel aktiviteler bu durumdan etkileniyor, gün içinde dikkat ve odaklanma düşebiliyor” diye konuştu.

Taşkaya, şu tavsiyelerde bulundu: “Görüşmenizi mutlaka, zihnin açık ve algı düzeyinin yüksek olduğu sabah saatlerine organize etmeye çalışın. Görüşmenizi öğleden sonra veya akşamüzeri yapmaktan kaçının. Öğleden sonrası öneriliyorsa da bunu sabaha yönlendirmeye çabalayın” dedi.

Sabah 09-11 saatleri önemli

Özellikle sabah 09.00 ile 11.00 arasındaki saat diliminin iş görüşmesi için en verimli sonuç alınabilecek saatler olduğuna dikkat çeken Taşkaya, “Bu saatlerde, hem iş arayan hem de iş görüşmesini yapan kişi açısından odaklanma daha yüksek olacaktır” dedi.

Taşkaya, “Özellikle firmalardaki üst düzey pozisyonlara yönelik görüşmeler ortalama 1 veya 1,5 saat sürüyor. Bu nedenle hem konsantrasyon hem de susuzlukla baş etme açısından sabah saatleri görüşmeler için daha uygun. Gün içerisinde ortalama üç aday ile görüşme yapan bir iş danışmanının Ramazan ayı süresince özellikle sabah saatlerinde yapılan görüşmelerden daha fazla verim aldığı gözlemlenmiştir” bilgisini paylaştı.

