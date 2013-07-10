Ramazan'da Kadayıf Dolması ziyafeti

Malzemeler:

750 gram kadayıf

2 su bardağı ceviz

6 yumurta

2 su bardağı su

4 su bardağı şeker

Sıvıyağ



Yapılışı:



Şerbet için su ve şekeri karıştırarak pişirin. Kadayıfın içine çekilmiş cevizi koyun ve sarma sarar gibi sarın. Yumurtaları kırın ve çırpın. Kadayıf dolmalarını yumurtaya batırıp yağda kızartın. En son şerbeti dökün ve soğuk servis yapın.