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    10.07.2013 - 16:25 |

    Ramazan'da Kadayıf Dolması ziyafeti

    Bir Erzurum tatlısı olan Kadayıf Dolması çok lezzetlidir. Ancak kızartılarak hazırlandığı için çok yenildiğinde ağır gelebilir.

    Ramazan'da Kadayıf Dolması ziyafeti

    Malzemeler:

    750 gram kadayıf
    2 su bardağı ceviz
    6 yumurta
    2 su bardağı su
    4 su bardağı şeker
    Sıvıyağ

    Yapılışı:

    Şerbet için su ve şekeri karıştırarak pişirin. Kadayıfın içine çekilmiş cevizi koyun ve sarma sarar gibi sarın. Yumurtaları kırın ve çırpın. Kadayıf dolmalarını yumurtaya batırıp yağda kızartın. En son şerbeti dökün ve soğuk servis yapın.

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