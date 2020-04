Ramazan'da kilo almayın

Sahurun Ramazan‘da en önemli öğünlerden biri olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Tatlıdere, ‘‘Gün boyu aç kalmamak için sahurda fazla yemek yemeniz maalesef sizi iyi hissettireceğine daha kötü hissettirebilir‘‘ dedi.Ramazan’da mutlaka sahur yapılmasını çok ağır yiyeceklerden uzak durulmasını öneren Uzm. Dyt.Tatlıdere, ‘‘Sahur kahvaltı gibi olabilir mesela. Açık çay veya bitki çayı, beyaz peynir, kaşar peynir ya da yumurta, kepekli ekmek, meyve çeşitleri, mutlaka yoğurt veya ayran, dilerseniz müsli ya da çorba, bol salata ve bol su sahurunuzda olmazsa olmazlarınızdan olmalı. Arada bir börek de yenilebilir. Aşırı tuzlu gıdalar tüketirseniz (zeytin, turşu vb. gıdalar) gün boyu çok yoğun susuzluk yaşarsınız. Sizi tok hissettirecek ve vücudunuzu yormayacak gıdalar tüketmelisiniz.‘‘Tatlıdere, orucun nasıl açılacağı ve iftarda nasıl beslenileceğine ilişkin ise şu bilgileri verdi. ‘‘17-18 saat aç kaldınız ve gözünüz dönüyor. O anda önünüze fil koysalar onu bile yersiniz. İftar vakti geldi ve orucunuzu açtınız. Lütfen suyla açın orucunuzu. (hurma veya zeytinle açmak maalesef sağlığınızı bozar. Hurma kan şekerinizi çok yükseltir, zeytin ise tansiyonu.) Suyunuzu içtikten sonra 1 kâse çorba tüketin.( Lütfen çorbanızın içeriği çok yoğun olmasın.) İşte bundan sonra yapmanız gereken en önemli davranış 15 dakika boyunca hiçbir şey tüketmemek. Lütfen çorbanızı tükettikten sonra 15 dakika boyunca suyun dışında hiçbir şey tüketmeyin. Bu esnada masadan uzaklaşmanız sizin yararınıza olacaktır. Akşam namazı kılabilirsiniz, tuvalete gidebilirsiniz, evin içinde dolanabilirsiniz) Bir şekilde masadan kalkın. Bunu yapmamızın amacı; çorbayla kan şekerimizi çok az yükseltmek, 15 dakika bekleyerek tekrar olması gereken sınırların içine indirmek. 15 dakika geçtikten sonra tekrar masaya dönün ve yemek istediklerinizden küçük miktarlarda tüketin. Bunların çok yağlı olmayan ürünlerden seçmeniz yararınıza olur. Peki 15 dakika beklemezseniz ne olur? Kan şekerinizi inanılmaz rakamlara ulaştırabilirsiniz. Özellikle şeker hastası iseniz komaya girebilirsiniz. Şeker hastası olmasanız bile bu 15 dakikalık yemek yememe olayını mutlaka uygulayın. Kan şekerinizi çok yükseltmeyin ve yedikleriniz bu sayede yağa dönüşmesin. Bu yüzden iftarda tatlı yemeniz de sakıncalı oluyor. İftarınızı tamamladıktan yaklaşık 3 saat kadar sonra ara öğün olarak meyve-süt-yoğurt ya da 1 porsiyon sütlü tatlı ya da 2-3 top dondurma tükettiğinizde gayet sağlıklı bir ramazan geçireceğinize garanti veriyorum. Bu sistemi uygulattığım tüm hastalarım kendilerine özel kalorilerde aldıkları ramazan diyetiyle kilo almayı bırakın, kilo bile verdiler. Ama verenlerin hepsi 15 dakika beklemeyi başaranlar arasından. Hepinize sağlıklı günler ve hayırlı ramazanlar diliyorum.’’



Örnek Ramazan Diyeti



SAHUR: Açık şekersiz çay veya bitki çayı, 1 kase çorba, 60 gr kadar beyaz light peynir veya 40 gram kaşar peynir veya 2 adet haşlanmış yumurta veya 1 adet haşlanmış yumurta+ 30 gram beyaz peynir (60 gram et grubu da yenilebilir), 3-4 adet zeytin, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 ince dilim ekmek (çavdar / tam buğday 50 gram),

İFTAR: 1 bardak su, 1 kase çorba, (15 dakika bekleyiniz)

3 köfte kadar (90 gr) kırmızı et veya 100-120 gr tavuk eti (2 küçük baget veya 1 but) veya 150 gr balık veya 60 gram beyaz peynir veya 40 gram kaşar peynir, 6 yemek kaşığı sebze yemeği (susuz), 4 yemek kaşığı yoğurt, salata, 2 ince dilim ekmek (çavdar/tam buğday 50 gram)

ARA ÖĞÜN: 1 porsiyon meyve+ 1 çay bardağı leblebi+ 1 adet ceviz+ 1 çay bardağı tarçınlı süt veya yoğurt veya 1 porsiyon sütlü tatlı veya 1 küçük dondurma

ARA ÖĞÜN: 1 porsiyon meyve + 1 çay bardağı tarçınlı süt veya yoğurt