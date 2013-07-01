Ramazan'da kuru gıdaya zam yok

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda da kuru fasulyede fiyat artışının yaşanabileceğini öngörürken, diğer taraftan bulgurda ortalama yüzde 10 ile yüzde 20’leri bulacak fiyat düşüşünün olabileceğini belirtiyor.



Kuru gıda sektörünün öncülerinden Reis Gıda firması, Ramazan ayı boyunca, fiyat artışı yapmayacağını açıkladı. Zam yapılmasının karşısında olduklarını kaydeden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Kuru gıdada fiyatlar, zaten Ramazan ayının öncesinde yeterince yükseldi. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca, kuru gıda fiyatlarına zam yapılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Reis Gıda’da, Ramazan ayı boyunca fiyat artışı olmayacaktır” dedi.



Olumsuz hava şartlarından dolayı pirinç, kuru fasulye, kırmızı mercimekte rekoltenin düştüğünü ve fiyat artışının yaşandığını belirten Mehmet Reis, nohuttaki fiyat artışının ise, iri nohutlarının ‘leblebi’ olarak değerlendirilmesi olduğunu söyledi.



Ramazan ayı ile birlikte ‘kumanya paketlerinin’ gündeme geleceğini anlatan Mehmet Reis, şunları söyledi: “Hayırsever vatandaşlarımız, ortalama 20 TL ile 80 TL arasında değişebilecek Ramazan ayı paketlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürecektir. Burada, hayırsever vatandaşlara tavsiyemiz; paketi satın almadan önce, ürünlerin son kullanma tarihleri ile ürün kalitesine bakıyor olmalarıdır ve kendi evlerine ne alıyorlar ise Ramazan kumanya paketlerinde de aynı kalitede ürünlerin yer almasını istemeleridir. Ne yazık ki, Ramazan ayında türeyen ve hileli ürünleri ‘kumanya paketi’ içinde piyasaya veren kötü niyetli kişiler ve firmalar olmaktadır. Nitekim, kumanya pazarının ortalama 3,5 milyar TL’ye ulaşan bir hacminin bulunması, hileli ürünler ile haksız kazanç sağlamayı hedefleyenlerin iştahını kabartmaktadır. Tarihi geçmiş ve bozuk ürünlerin kumanya paketlerinin içine girmesi, satın alınmadan önce paketlerin kontrol edilmesiyle engellenebilir”.