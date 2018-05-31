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    31.05.2018 - 10:13 |

    Ramazan'da metabolizmayı çalıştırmanın yolları

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yavuz Çelik, dengeli beslenmenin, sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimalini azalttığına dikkat çekerek Ramazanda metabolizmanın daha düzenli çalışmasını sağlayacak öneriler paylaştı.

    Ramazan'da metabolizmayı çalıştırmanın yolları

    Ramazan ayında oruç tutarken açlık hissiyle birlikte sinirlilik, dikkat kaybı, aşırı hassasiyet, yorgunluk, açlıkla gelişen kan şekeri gibi sağlık sorunlarının yaşanabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yavuz Çelik, şunları söyledi: “Bu sorunların yaşanmasıyla iştahsızlık, yiyecek yeme isteğinde azalmalar ve beraberinde kilo kayıpları oluşabilir. Bir diğer sorun yine açlığın yoğun bir şekilde geliştirdiği besin tüketme isteği hatta doyma hissinin ancak ve ancak mide kapasitesinin dolumu ile yakalanılabileceği tüketme isteği paralelinde gelişen sindirim emilim sorunlarıdır. Bu sorunlara, doğal olarak ortaya çıkacak ağırlık kazanımları dolayısıyla gelişebilecek psikolojik sorunları da ilave edersek, göz ardı edilmemesi gereken bir tablo ortaya çıkar.”

    Dyt. Yavuz Çelik, önlem olarak “Bu tür sorunların yaşanmaması; dengeli, doğru besin pişirme yöntemi (haşlama, ızgara, fırında ve buharda) ve zamana yayılmış doğru besinlerin seçimi ile mümkün” dedi.

    Nasıl Beslenmeliyiz?

    Ramazan boyunca takip edilecek beslenme takviminde mutlaka yer alması gereken besin grupları hakkında bilgi veren Dyt. Yavuz Çelik, beslenme önerilerini iki farklı örnek üzerinden değerlendirdi:

    Yaklaşık 60 kg 30 yaş ve ortalama fiziksel aktivitesi olan bir kadın için

    Et grubu: Et, tavuk, balık, yumurta, peynir, kuru baklagiller vb. besinlerden yaklaşık 6 değişim
    Süt/yoğurt gurubu: Süt, yoğurt, ayran, cacık vb. besinlerden 2 değişim
    Sebze/meyve gurubu: Mevsiminde var olan ve makul boylarda çiğ veya pişmiş sebzelerden en az 3 değişim ve bir o kadar da meyve değişimi
    Ekmek ve ekmek yerine geçenler: Ekmek, pilav, makarna, çorba, börek ve benzeri hamurdan yapılmış diğer besinlerden yaklaşık 9 değişim


    70 kg 35 yaş ve yine ortalama fiziksel aktivitesi olan bir erkek için;

    Et Grubu: Et, tavuk, balı, yumurta, peynir, kuru baklagiller v.b besinlerden 7 değişim
    Süt/yoğurt gurubu: Süt, yoğurt, ayran, cacık v.b besinlerden 3 değişim
    Sebze/meyve gurubu: Yine mevsiminde var olan sebzelerden 3 meyvelerden ise 4
    değişim
    Ekmek ve ekmek yerine geçenler: Ekmek, pilav, makarna, çorba, börek ve benzeri hamurdan yapılmış diğer besinlerden yaklaşık 10 değişim

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