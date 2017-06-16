Ramazanda protein ihtiyacınızı peynir tüketerek karşılayın!..

İçerdiği probiyotik ile sindirim sorunları çözümü, bağışıklık, kalp, tansiyon, cilt ve saç sağlığının yanı sıra birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği olan peynir, Ramazan sofralarının da olmazsa olmazlarından...



Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay, sahur ve iftarda tüketeceğiniz 100 gram yani ortalama 3 dilim Sürmeli veya 7-8 adet Burgu ile günlük protein ihtiyacının büyük kısmının karşılanabileceğini söyledi.

Bu nedenle iftarda ve sahurda peyniri sofralarımızdan eksik etmemeye özen göstermemiz gerektiğini belirten Çağatay, “Sofralarımızın baş tacı peynirin protein içeriği et kadar kalitelidir. Ayrıca günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanması açısından da vazgeçilmez bir besindir. Kahvaltılardan eksik etmediğimiz peynirden her öğün yararlanmalıyız.



Özellikle ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında salata, çorba ve makarnalara ekleyebiliriz. Çünkü oruç tutma süremizin uzunluğu metabolizma açısından iyi kalite proteine ihtiyacımızı artırır. Proteinin en iyi kaynaklarından biri olan peynir, süt ve yoğurta oranla daha fazla yoğunlukta kalsiyum ve protein içerir” dedi.

Az tuzlu peynirler tercih edilmelidir

Oruç tutulurken yeterli ve dengeli beslenmenin mümkün olabilmesi için özellikle sahur öğününde peynir tüketmek gerektiğini hatırlatan Çağatay, “Sahur için doğru miktarda protein tüketmek uzun süren açlık sürenizi daha sağlıklı geçirmenizi sağlar. Özellikle dikkat edilmesi gereken az tuzlu peynirleri tüketmektir.



Az tuzlu peynirleri tüketmeniz gün içerisinde susamanızı engelleyecektir. Özellikle lor peynirinin mutlaka sahur sofralarında olması gerekiyor. Tuz oranları düşük olması bakımından başta Muratbey Lor, Burgu olmak üzere Sürmeli ve Topi gibi kolay tüketilebilen lezzetli peynirler tercih edilebilir” diye konuştu.

