Ramazan ayında ağız kokusunun sebebi bu olabilir!

Ağız kokusu hem sizi hem de çevrenizdeki insanları rahatsız edebilir. Bu durum sizi psikolojik olarak da rahatsız edecektir.

Dt. Pertev Kökdemir, ağız kaynaklı yani tükürüksel ağız kokusunu önlemede yeterli miktarda su tüketiminin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Dt. Kökdemir, yetersiz sıvı alımı ile ağzı kokusu arasındaki ilişkiye şöyle açıkladı, “Gün içinde az besin tüketimi ve yetersiz sıvı alımı nedeniyle tükürük miktarı azalabilir. Aynı zamanda tansiyon ve psikiyatri ilaçları, kansızlık, ağız içi enfeksiyonları, ateşli hastalıklar ve diyabet de, tükürük üretiminin azalmasına yol açabilir. Tükürük üretiminin azalması nedeniyle, ağız temizliği için gerekli olan sıvı yetersiz kalır. Bu durum da, ağız kokusuna neden olur.” Çeşitli nedenlerle azalan tükürük sıvısını artırmak için suyun çok önemli olduğunu söyleyen Dt.Kökdemir, günde iki litre suyun ağız sağlığını korumaya yardımcı olduğunu belirtti.

Kişisel kaynaklı nedenler dışında anti-histaminikler, tansiyon ilaçları, psikiyatrik ilaçlar, şeker hastalığı, kansızlık ve ateşli hastalıklar da tükürük üretimini azaltan nedenler olarak dikkat çekiyor. Bunun dışında ağız içinde oluşmuş bir enfeksiyon, ilerlemiş bir diş eti hastalığı ağızda kokuya neden olabilir.

Ağız kokusunu önlemek için yeterli su tüketmenin yanı sıra dişleri düzenli olarak fırçalamak ve diş ipi ile diş aralarında bulunan besin atıklarını temizlemek önemlidir. Ayrıca eczanelerde satılan ve hekiminizin önerdiği nane aromalı ağız gargaralarını kullanabilirsiniz. Yemekten sonra maydanoz tüketmek, elma yemek, şekersiz sakız çiğnemekte ağız kokusunu engellemeye yardımcı olabilir.

Diş çürükleri, bazı diş eti hastalıkları, ağız içinde var olan eski köprü ve protezler de ağız kokusuna neden olabileceğine dikkat çeken Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu durumlarda diş hekimine giderek tedaviye başlanması gerektiğini belirtti.