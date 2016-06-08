Ramazan'da sağlıklı beslenmenin altın kuralı

Mübarek ramazan ayına merhaba dediğimiz bu hayırlı günlerde en önemli konu tabi ki doğru ve sağlıklı beslenme.

Peki ramazan ayında yapılan ibadetler ile değişen beslenme şekli ve düzeni bünyemizi doğrudan etkilerken bu etkileri en aza indirmenin yolları nelerdir? Bu etkileri minimize etmek için ne yapmalı ya da ne yapmamalı?

*Uyulması gereken en önemli şart tabi ki öğünlerin tüketimi ve miktarıdır.

*Öğünler doğru zamanda ve miktarda tüketilmelidir. Yani saat çok geç diye sahur edilmeden ibadet edilmemeli yada bütün gün hiç bir şey yemedim deyip iftar vakti gözü kapalı her besin boğazdan geçmemelidir.

Bu şarta uyulmadığı takdirde metabolizma yavaşlar ve vücut yağ depolar.

*Bir diğer önemli şart doğru besinlerin tüketimidir. Sahur vakti geldiğinde ana yemek tüketimi yerine sofralarımızda daha hafif olan kahvaltı türleri var olmalı. Örneğin; tokluk hissini uzun sürdürecek tam tahıllı karbonhidrat ve haşlanmış yumurta ile taze yeşillikler ve yağsız-tuzsuz söğüş salata tüketilmelidir.

*Hissedilen aşırı susuzluk duygusunu önlemek için şekersiz tarçınlı meyve kompostoları tüketilmelidir.

*Gün içinde su ihtiyacını artıracak olan yağ,tuz ve şeker tüketilmemelidir. İftar vakti geldiğinde 1 bardak su ve mevcutsa 1 adet hurma/zeytin peşine 1 kepçe çorbadan sonra 10 dk ara verilmeli bu aradan sonra ana yemek tüketilmelidir. Tatlı tercihinizi sütlü tatlı ya da doğal lezzet meyvelerden yana tercih etmeniz daha sağlıklı bir tüketim şeklidir.

İftar zamanı yapılan en büyük yanlış; bütün gün aç kalmış olan bünyeye ağır yağlı yada karbonhidrat oranı fazla olan besinleri ve şerbetli tatlıları tüketmektir.

İşte size Beslenme Uzmanı Şebnem Demir'den muhteşem sağlıklı ramazan menüsü

SAHUR SEÇENEKLERİ

*2 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, 1 yumurta, 1 meyve, 4 tam ceviz, söğüş sebze

*1 yumurta sarısı, 2 yumurta beyazı ile hazırlanmış bol domates ve biberli menemen, 1 dilim peynir, 2 dilim ekmek

İFTAR

Başlangıç olarak; 2 bardak su 1 hurma veya 2 kuru kayısı 2-3 zeytin (az tuzlu) veya 2-3 parça ceviz 1 dilim az tuzlu peynir 1 kepçe çorba 1 avuç içi kadar pide

AKŞAM YEMEĞİ SEÇENEKLERİ

*1 porsiyon etli veya tavuklu sebze yemeği

*3-4 köfte kadar et / tavuk / balık / köfte yanında sebze garnitürü 1 porsiyon kurubaklagil yemeği

Bunların yanında Salata tüketebilirler

ARA ÖĞÜN SEÇENEKLERİ

*1 bardak süt veya yoğurt

*2 porsiyon meyve Bol su