Ramazan'da susuz kalmamak için öneriler

Ramazan ayının sıcak yaz günlerine denk gelmesi ile oruç tutanlar için suyun önemi her zamankinden daha çok artıyor. 17 saati aşan süreçte susuz kalan vücudun ihtiyacını karşılamak için, iftar ile sahur arasında geçen zamanı çok iyi değerlendirmek gerekiyor.

Sıcak havalarda ter yoluyla da su kaybettiğimiz için suya ihtiyacımızın arttığını söyleyen Waternet Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, “Ramazan boyunca sabah ezanından akşam ezanına kadar su içmeyeceğimiz için, su dengesini sağlamak çok daha önemli hale geliyor. Sıcak havalarda vücut, ısı dengesini korumak için daha fazla suya ihtiyaç duyuyor. Ter yoluyla su kaybettiğimiz de düşünülürse, Ramazan boyunca bu suyu telafi etmemiz için iftarla sahur arasında geçen sürede, hem günlük su ihtiyacımızı karşılamamız hem de kaybedilen suyu yerine koymamız gerekiyor. Suyun yerini, başka hiçbir içecek tutmaz. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için, iftarla sahur arasında en yakın dostumuz su olmalıdır” diyor.

İftarı su ile açın, sahuru su ile kapatın

- İftarınızı mutlaka, 300-400 ml’lik büyük bir bardak su içerek açın.

- İftarınızı suyla açtıktan sonra, biraz iftariyelik yiyin veya biraz çorba için. Ana yemeğe başlamadan önce mutlaka ara verin. Bu ara, sindirim enzimlerinizin çalışmaya başlaması için gereken süredir. Bu süre boyunca da en az bir büyük bardak su için.

- Ana yemeğe geçtiğinizde, yemeklerinize yine bir bardak su eşlik etsin. Sakın, ‘yemekle su içilmez’ gibi bir hurafeye inanmayın. Su, mideyi çok kısa bir yoldan terk eder, o yüzden de yemekle içildiğinde hiçbir zararı olamaz.

- İftar bittiğinde neredeyse 1 litre civarında su içmiş olacaksınız. Bu, gün boyunca kaybettiğiniz suyu karşılamaya yetecek bir miktar değil çünkü gün içinde 1,5 litreden fazla su kaybedersiniz.

- İftardan sonra ister çay için, isterseniz kahve ama bu içecekler su yerine geçmediği için, su içmenize engel olmasın. İftardan sonra yatana kadar geçecek sürede hedef, en az 1 litre daha su içiyor olmanız.

- İftardan sonra, idrar çıkışlarınızı takip edin. İdrar renginiz açık berrak veya soluk sarı civarında bir renge döndüyse, gün içinde kaybettiğiniz suyu telafi ediyorsunuz demektir.

- Sahura mutlaka kalkın ve baş içeceğiniz yine su olsun. ‘Yer, yatarım’ diye düşünmeyin çünkü bu, çok daha uzun süre aç ve susuz kalacaksınız demektir. Yemekle beraber, 2 bardak su içmeye gayret edin.

- Niyetlenmeden önce 2 büyük bardak su daha için.

Vücudumuzun sağlıklı suya ihtiyacı var

Vücudumuzun yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmesi için suyun önemi tartışılmaz. Ancak su tüketimi kadar dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var: Sağlıklı su içmek! Suyun vücudumuzda; hücrelerimizin yapısına girerek hücre bütünlüğünü korumak, vücut sıcaklığımızı dengelemek, enzimlerin ve hormonların taşınmasını sağlamak, toksik ve atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamak gibi hayati işlevleri olduğunu söyleyen Diyetisyen Canan Aksoy, bunun için günde en az 1,5 litre sağlıklı su içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Aksoy, suyun sağlıklı olması, yani ağır metallerden ve zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış olmasının, tüm bu işlevlerin sürdürülebilmesi için şart olduğunu da belirtiyor.