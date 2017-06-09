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    09.06.2017 - 12:08 |

    Ramazan'da susuzluğa karpuz ve salatalık

    Sahur ve iftar sırasında tükettiğimiz besinler gün boyu ihtiyacımız olan su dengesinde büyük önem taşıyor

    Ramazan'da susuzluğa karpuz ve salatalık


    Sıcak havaların yaşandığı günlerde oruç tutanları en çok zorlayan şey vücudun susuz kalması.

    Bunu önlemenin yolu ise iftar ve sahur sofralarında tüketeceğimiz besinleri iyi seçmekten geçiyor.

    Uzman Diyetisyeni Olcay Barış, salatalık ve karpuzun tam da bu noktada çok etkili olduklarını anlatarak, önemli bilgiler paylaştı.

    İçeriklerinin yüzde 95’i sudan oluşan besinlerden salatalık ve karpuz, sindirim sistemi için gerekli lifi de bünyelerinde barındırıyor.

    Uzman Diyetisyeni Olcay Barış, salatalık ve karpuzun özellikle sıcak geçen Ramazan günlerinde susuzluğa karşı birebir olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi;

    SALATALIK KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI

    Salatalık, beta karoten ve C vitamin gibi antioksidanları bünyesinde barındırır, bağışıklık sistemini destekler ve göz sağlığını korur.

    Salatalığın lif içeriği besinlerin bağırsaklardan daha kolay emilmesine yardımcı olur. Su ve lif içeriğinin yüksek olması zayıflama programlarında da salatalığı gerekli kılıyor. Beslenme programlarında salatalık tüketen kişilerde kilo kontrolü daha iyi sağlanıyor. 100 gram salatalık sadece 12-15 kalori içeriyor.

    KALP SAĞLIĞININ KORUYUCUSU

    Potasyumu yüksek olan salatalık kalp sağlığını koruyor. Potasyum vücutta sodyumla beraber kas kasılması, sinir uyarıları iletimini sağlıyor. Kolesterol düşürücü özelliği olan salatalık, kalp ve damar sağlığı açısından koruyucudur.

    CACIK EN İYİ ALTERNATİF

    Ramazan’da aynı zamanda salatalığın da içerisinde bulunduğu cacık, sıvı elektrolit dengesini dengeler, içerisindeki protein tok tutucu özellik sağlar. İftar ve sahur sofralarında tüketilen cacık, sıvı içeriğinden dolayı susuzluğu giderir.

    KARPUZDA PORSİYONA DİKKAT

    Yaz aylarının vazgeçilmezi, Ramazan menümüzün serinleticisi karpuzun da yüzde 95’i sudan oluşuyor. Fakat porsiyonuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü su oranı yüksek olduğu gibi şeker oranı da yüksek bir besin. Glisemik indeks değeri fazla olan karpuz, içerdiği likopen pigmenti sayesinde vücudu kanserlere karşı koruyucu etki gösteriyor. Potasyum ve magnezyum minerali içeriği ile kalp sağlığımız için önemli aynı zamanda iyi bir B6, B1 vitamini kaynağı.

    PEKİ YA MİKTARI?

    Ara öğünde tüketilen 2 ince dilim (300 gram) karpuz yaklaşık 100 kalori içerir. Karpuz; peynir, yoğurt, ayran gibi bir protein kaynağı ile tüketildiğinde kan şekerinin daha yavaş yükselip daha yavaş düşmesine yardımcı olacaktır.

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