Ramazanda taş hastalığına dikkat!

Prof. Dr. Kemal Sarıca, her yıl ramazan aylarında acil servislere taş hastalığına bağlı şikayet ile başvuran kişilerin sayısında bir artış olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan ayı nedeniyle böbrek ve idrar yolları taş hastalığı olan bireyler bol su içmeliler” diyor.

Taş hastalığı ülkemizde sık görülen ve tedavi edilmediğinde çoğu zaman ciddi tehlikelere yol açabilen bir problem. Prof. Dr. Kemal Sarıca, “Mevcut taşların değişik yöntemler ile tedavi edilmesi ne kadar önemliyse, taş oluşumunun önlenmesi de en az o kadar önem taşımaktadır” diyor.

Bu konuda sıvı alımının çok önemli olduğunu belirten Dr. Sarıca, şunları söylüyor:

“Alınabilecek en pratik ve en etkili önlem yeteri kadar sıvı tüketilmesidir. Yapılan bilimsel çalışmalar günlük tüketilen su miktarı ile taş oluşumu arasında yakın bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Söz konusu çalışmalar az sıvı tüketen bireylerde taş hastalığının sıklığında anlamlı bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Günlük yeterince sıvı tüketilmesi sağlıklı her birey için büyük önem taşırken, bu durum taş hastalarında daha da önem taşır. Yeterli tüketilecek sıvı sayesinde taş oluşumuna yol açan yapı maddeleri (kalsiyum, okzalat, ürik asit vs.) idrar ile kolaylıkla atılabilecektir. Sıvı alımının azalması durumlarında ise bu maddeler idrarda yoğun halde bulunarak kolaylıkla çöküp, taş oluşturabilecektir. Taş hastalarının günlük yaşamda yeteri kadar ( 2-2.5 lt.) sıvı tüketimi ile çıkardıkları idrar miktarını önemli bir ölçü olarak akıllarında tutmaları gerekmektedir. Bir başka deyişle ne kadar az sıvı alınır ve ne kadar koyu renkli idrar çıkarılır ise taş oluşum riski o oranda artış gösterir.”

Ramazan ayının da taş hastaları için çok dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğunu vurgulayan Dr. Sarıca, şu bilgileri veriyor:

“Ramazan ayının giderek daha uzun günlere ve nispeten daha sıcak dönemlere yaklaşması da bu durumun önemini artırmaktadır. Oruç dönemince sıvı alımının olmaması ve sıcak ortamlarda terleme yolu ile sıvı kaybının artması taş oluşumunu kolaylaştıracak önemli faktörlerdir. Bu sebeple, taş hastalarının iftar ile birlikte başlayarak sahur zamanına kadar en az 8–10 bardak sıvı almaları büyük önem taşımaktadır. Suyun dışında tüketilecek sıvılar çoğu zaman suyun yerini alamayacağı gibi, bazı durumlarda bu hastalar için risk bile oluşturabilmektedir. Bu nedenle koyu çay, kola, kakaolu içecekler sınırlı tüketilmelidir. Taş hastaları bu dönemde yeni taşlarının oluşabileceğini veya mevcut taşlarının daha da büyüyebileceğini akılda tutmalı, taş hastalığı ile ilgili ağrı, idrarda kanama ve yanma gibi şikayetlerin gelişmesi durumunda ilgili hekimlere başvurmalıdır.”