Ramazanda tatlı ve et tüketimi arttı!

Dinçer, yaptığı açıklamada, Ramazan nedeniyle gıda tüketiminde canlılık yaşandığını, piyasanın biraz hareketlendiğini bildirdi.

Ramazan’da insanların iftar sofralarına mutlaka tatlı ve etli yemek koymayı tercih ettiğini belirten Dinçer, şunları söyledi: "Kayseri’de Ramazan ayı öncesi günde ortalama bin 200 kilogram tatlı tüketiyordu. Ancak şimdi, Ramazan ayının gelmesiyle satışlar büyük oranda arttı. Ramazanda en çok baklava ve tulumba tatlısı tercih ediyor. Şu anda piyasada baklava kilosu 10-20 YTL arasında, tulumba ise 4-8 YTL arasında satılıyor. Ramazan nedeniyle, baklava ve tulumbanın yanı sıra, şöbiyet, lokma, güllaç, muhallebi, sütlaç, saray burması, şekerpare, kurabiye, kabak tatlısı ile değişik türlerde kadayıf da üretiliyor. Ama bunlar fazla rağbet görmüyor. Fakirinden tutun da, zenginine kadar her kesim tatlı yiyor. Bazı yetenekli ev hanımları tatlılarını evlerinde kendi imkanlarıyla hazırlıyor. Kayseri’de günde yaklaşık 30 bin kilogram tatlı tüketiliyor."

Vatandaşları gelişi güzel yerlerden tatlı alınmaması konusunda uyardıklarını vurgulayan Dinçer, "Böyle yerlerden alış veriş yapılmamalıdır. Bu tür yerlerde sağlıksız ortamlarda yanmış yağlarla üretim yapılıyor. Ayrıca, tatlı içerisinde ne tür malzemeler kullanıldığı da bilinmiyor. Bu da halk sağlığını önemli derecede tehdit ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı gelişi güzel yerlerden tatlı almamaları konusunda, merdiven altı üretimlerden kaçınmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

Dinçer, Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin tatlı üretimi yapılan iş yerlerini sürekli olarak denetlendiğini de vurguladı.

ET TÜKETİMİ 45 BİN KİLOGRAMA YÜKSELDİ

Dinçer, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et tüketiminin de arttığını ifade ederek, "Vatandaşlar daha önce yaklaşık günde 20 bin ton et tüketiyordu. Ancak, Ramazan ayı nedeniyle et tüketimi arttı. İftarını lokantada veya evde yapan vatandaşlar, çoğunlukla et yemeklerini tercih eder oldu. Bu nedenle et tüketimi günde yaklaşık 45 bin kilogramı buluyor. Dar gelirliler kırmızı et yerine tavuk etini tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Dinçer, Kayseri’de geleneksel yemek kültürünün sürdüğünü, evlerde su böreği, Kayseri mantısı, kete, şebit yağlama, sucukiçi, yaprak sarması, katmer, tahinli çörek, nevzine tatlısı, etli patlıcan göveci gibi yemeklerin sofralarısüslediğini, iftar ve sahur için fırınlarda kıymalı, tahinli ve peynirli pide üretiminin yoğunluk kazandığını söyledi.