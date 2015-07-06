Ramazanda tatlıya dikkat edin

Bu yıl Ramazan ayının, yılın en uzun günlerine denk gelmesi ve oruçlu olarak geçirilen sürenin 16-17 saati bulması sebebiyle beslenme alışkanlıkları da değişti. Uzun süren açlık sebebiyle düşen kan şekeri kişileri iftar sonrası şekerli gıdalara daha çok yöneltiyor. İftar ve sahur arasındaki sürenin kısa olması sebebiyle tüketilen besinlerin kilo aldırmayacağı gibi bir düşünce olduğunu söyleyen Estetik International Sağlık Grubu Beslenme Uzmanı Hale Taşgın, bu düşüncenin doğru olmadığını, yeterli düzeyde çiğnenmeden tüketilen besinlerin ve kalorisi yüksek olan tatlıların Ramazan ayı sonrasında ciddi kilo problemleri yaşatabileceğini belirtti.



ETİKET OKUYUN, GLİKOZ ŞURUBUNDAN UZAK DURUN

Özellikle bu ayda tüketilen geleneksel tatlıların, aşırı şekerli olmaları sebebiyle çok daha fazla su ihtiyacına ve kilo alınmasına neden olduğunu söyleyen Hale Taşgın, “Evde yapmadığınız, dışarıdan satın aldığınız hazır tatlıların içerikleri çok önemli. Glikoz şurubu günümüzün en büyük gıda sorunlarından bir tanesi. Lütfen bu kutsal ayda bedeninize glikoz şurubu gibi zararlı bir maddeyi sokmayın. Satın aldığınız tatlının hangi şekerden yapıldığını üreticiye sorun ya da market ürünü ise, mutlaka etiket bilgilerine dikkat edin. Saf ve temiz içerikli gıdalara ihtiyacı olan bedenimize, son derece zararlı olan glikoz şurubundan sadece Ramazan ayında değil, tüm yaşamımız boyunca uzak durmamız gerekiyor. Oruç tutarken şeker ihtiyacımızı taze meyvelerden karşılayabiliriz, sahurda 1, iftarda 2 porsiyon meyve tüketmek yeterli olur” dedi.



HAFİF BİR TATLI SEÇENEĞİ

İftar sonrası tatlı ihtiyacını giderecek hafif bir tatlı tarifi de veren Estetik International Sağlık Grubu Beslenme Uzmanı Hale Taşgın, olabildiğince evde yapılan süt tatlılarını, rafine şeker yerine meyvelerle ve bal gibi doğal tatlandırıcılarla lezzet verilmiş tatlıları önerdi. “Evde kendiniz son derece kısa bir süre içinde hazırlayıp, tüketebileceğiniz bir tatlı yapabilirsiniz” diyen Hale Taşgın, “Şeftali, lor peyniri, muz, bal ve üzerine ceviz parçaları eklenmiş bir tatlı kaçamağı, hem düşük kalorisiyle kilo sorunu yaşatmaz, hem de şekerli aromasıyla tatlı ihtiyacınızı giderir” diye konuştu.