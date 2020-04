Ramazanda ucuz sebze ve meyve

Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel Tavşan, yaz aylarında Türkiye'nin her bölgesinde sebze ve meyve hasadı yapıldığını, ramazan ayına denk gelen bu dönemde ülkenin her yerinde meyve ve sebze bolluğu yaşanacağını belirtti.



Ramazan ayında fiyatların artması konusunda her yıl tartışmalar yaşandığına dikkati çeken Tavşan, ramazan ayında fiyat artışı beklemediklerini, ucuz seyreden sebze ve meyve fiyatlarının daha da ucuzlayabileceğini bildirdi.

