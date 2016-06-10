Ramazan'da zinde olmak için siyah sarımsak

Türkiye’nin tanınmış eczacılarından Mehmet Müderrisoğlu, Ramazan’ı sağlıklı ve daha zinde geçirmeyi sağlayacak önerilerde bulundu. Ramazan’da oruçlu geçirilecek sürenin 17 saati aşacağını söyleyen Ecz. Müderrisoğlu, “Ramazan’ın manevi ikliminde huzur bulacak olan müslümanlar oruç tutarken sağlıklarını da koruyabilir” dedi. Ecz. Müderrisoğlu, Ramazan ayının sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak için de bir fırsat olduğunun altını çizerek, “İftar saatlerinde sigara içmek enerjinizin düşmesine, daha çok susamanıza ve ağız kuruluğunu daha fazla hissetmenize neden olur. O yüzden sağlıklı bir Ramazan geçirmek için iftar saatlerinde sigara içilmemesini öneriyoruz” diye konuştu.

Sıvı alımına dikkat

Ecz. Müderrisoğlu, akşamları 2.5 litre ve sahurda da yarım litre su tüketilmesini önererek, şöyle devam etti: “Tuzlu peynir, sucuk, salam, sosis, tuzlu zeytin, turşu gibi gün içinde susamanıza neden olacak yiyeceklerden uzak durun. Daha fazla susamamak için sıcak saatlerde güneşte çok fazla zaman geçirmeyin. Aşırı terleme ile su kaybederseniz hemen bir doktora danışın.”

Mide rahatsızlıkları

Mideyi yoracak yağlı ve ağır yemekler, pirinç pilavı gibi kan şekerini ani artıran gıdalar, şerbetli tatlılar ile şekerli-gazlı içeceklerden iftarda ve sahurda uzak durulmasını isteyen Ecz. Müderrisoğlu, “Ramazan’da yaşanan en önemli sorun mide rahatsızlıklarıdır. 17 saat aç kaldıktan sonra mideye ani ve fazla yüklenmek acil servisi ziyaret etmenize neden olabilir” uyarısında bulundu.

Enerji kaybı ve halsizlik

Ecz. Müderrisoğlu, açlık ve sıcak havanın etkisiyle akşam saatlerine doğru bitkinlik ve halsizlik görülebileceğini kaydederek, şunları söyledi: “Her akşam mutlaka sahura kalkılmalı ve uygun besinler tüketilmelidir. Tam buğday ekmeği, yumurta, süt ürünleri, ceviz ve badem daha geç acıkmanızı sağlar ve tokluk hissi verir. Daha enerjik ve dinç olmak istiyorsanız size siyah sarımsağı tavsiye edebilirim. Siyah sarımsak enerjinizi artıracak ve doğal moral kaynağınız olacaktır.”

Enerjiyi yükseltiyor

Ecz. Müderrisoğlu, sarımsağın Mısır’da piramitlerin yapımında çalışan işçilere enerjilerini yükseltmek için düzenli olarak verildiğini hatırlatarak, “Mısır’ın sıcak ikliminde son derece ağır şartlarda çalışan piramit işçileri sarımsak sayesinde hem enerji kazanmış hem de sarımsağın antibiyotik etkisi ile hastalıklardan korunmuş ve yaralarını iyileştirmişlerdir” dedi.

Normal sarımsaktan daha etkili

Günümüzde yeni keşfedilen siyah sarımsağın bildiğimiz sarımsaktan daha etkili olduğunu ifade eden Ecz. Müderrisoğlu, şöyle devam etti: “Siyah sarımsak, aslında bildiğimiz sarımsağın fermente edilmiş halidir. Fermantasyon sırasında kokusu ve acı tadı kaybolurken besin değeri artar. Vitamin ve mineraller dahil yararlı 200’ü aşkın bileşik içerir. Yüksek enerji verir. Tansiyonu ve şekeri düzenler. Aynı zamanda antioksidan özelliktedir.”

Mide dostu

Ecz. Mehmet Müderrisoğlu, siyah sarımsağın Ramazan ayında görülebilecek mide yanması şikayetlerinde yardımcı olabileceğini ve doğal mide koruyucu olduğunu kaydetti. Sindirim sistemi hastalığı olanların çiğ sarımsak yememesi gerektiği uyarısında bulunan Ecz. Müderrisoğlu, yenilecek çiğ sarımsağın mide rahatsızlığı, gaz ve alerji gibi sorunlara neden olabileceğine dikkat çekti.

Siyah sarımsağın faydaları

Kansere karşı koruyucudur

Kalp sağlığını korur

Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur

Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır

Bağışıklık sistemini destekler

Karaciğeri korur

Diyabet semptomlarını iyileştirir

Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır

Sindirim ve dolaşımı arttırır

Tansiyonu düzenlemeye yardım eder

Doğal mide koruyucudur

Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır

Yaşlanmayı geciktirir

Antialerjiktir

Saç ve cilt sağlığını korur

Yorgunluğu önler

Eczanelere başvurun

Ecz. Müderrisoğlu, her ilaç ve sağlık ürününde olduğu gibi siyah sarımsak tabletlerinin mutlaka hekim ve eczacılara danışıldıktan sonra kullanılması gerektiğini söyledi. Ecz. Müderrisoğlu, son olarak şu uyarıda bulundu: “İnternetten ve güven vermeyen noktalardan sağlık ürünlerini kesinlikle satın almayın. Her sağlık ürünü için mutlaka eczanelere başvurun.”