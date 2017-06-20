Ramazan'dan sonra nasıl beslenmeliyiz?

Ramazan’da yavaşlayan metabolizma, bayramda tatlı tüketilmesi ve eski düzene dönülmesiyle beraber ağırlık artışına davetiye çıkarabilir. Ramazan’ın bitmesiyle beraber beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı değişikliklerle ağırlık artışı önlenebilir. Sağlıklı beslenmeye geçiş yaparken dikkat edilmesi gereken 9 püf noktasına kulak verin.

Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gizem Köse, Ramazan’da değişen beslenme düzeniyle metabolizmanın yavaşladığını, bunun da ağırlık artışını kolaylaştırdığını söyledi.

Ramazan Bayramı’nda günlük beslenme alışkanlıklarına hızlı dönüş yapmanın ağırlık artışına yol açabileceğini belirten Köse, bu dönemde yapılacak bazı değişikliklerle vücudun eski düzenine döneceğini kaydetti. Dr. Gizem Köse, “Ramazan ayı boyunca yaklaşık 17 saatlik açlık sonrasında kimi zaman ağır kimi zaman hafif öğünler tüketildi ve sonuç olarak metabolik denge değişti. Bu açlık öncesinde gece saatinde öğün tüketince metabolizma yavaşladı.



Bu yavaş metabolizma ile bayramda günlük beslenme alışkanlıklarına hızlı bir dönüş yapılırsa ağırlık artışı kaçınılmaz olacaktır. Oruç tutanlar Ramazan Bayramını hafif bir normale geçiş aşamasına dönüştürebilir. Ramazan’da dinlendirilen vücut için yepyeni bir başlangıç yapılabilir” diye konuştu.

Bu önerilere kulak verin

Dr. Gizem Köse, sağlıklı beslenme için 9 öneride bulundu. İşte o öneriler:

Pideyle vedalaşın: Bayram sabahı yapılan kahvaltılar hep keyiflidir. Ancak Ramazan boyunca tüketilen pideye veda zamanı geldi. Çok severek yediğimiz pide yerine artık tahıllı ekmek tercih edilmeli. Tahıllı ekmek kan şekerinin dengelenmesine ve sindirim sorunları yaşanmasını önler. Kahvaltıda yumurta ve peynirin yanı sıra salatalık, domates ve yeşillikler bol miktarda tüketilmeli.

Şeker ve tatlı yerine kuru meyve ikram edin: Bayram ziyaretlerinin geleneksel ikramları olan şeker, çikolata ve tatlı ile fazladan şeker ve kalori yüklemesi yapılır. Bu da ağırlık kazanımı anlamına gelir. Bayramda Eğer ki siz misafir ağırlıyorsanız hafif atlatmak için misafirlerinizin sağlığını da düşünerek şekerlemeler yerine kâselerin içini kuru meyveler ve kuruyemişlerle süsleyebilirsiniz. Artık kuru meyve çeşitleri şerbetli tatlılardan daha zengin! Ananas, muz, çilek, elma vb bir çok meyveyi karıştırıp geleneklerimizi de bozmadan ikramlarda bulunabilirsiniz. Evet, adı üstünde şeker bayramı ama meyve de kendine göre bir şeker içeriyor. Eğer ki olmaz diyorsanız iki kâse olsun, biri şeker biri de meyve olsun”

Ziyaretlerde porsiyonları küçültün:Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı ikramlardır. Burada da dikkatli olmak gerekiyor. Ev sahibinin kırılmaması için ikramlar tadımlık olarak tüketilebilir. Ancak birden fazla ziyaretiniz olacaksa yediğiniz şekerlemelere dikkat etmenizde fayda var.

Su tüketimini artırın: Ramazan’da sıvı tüketimi 1 litreye kadar düşebiliyor. Ramazan’ın bitmesiyle beraber su tüketimi artırılmalı. Özellikle bayram ziyaretlerinde yenilen her ikramlıktan sonra 2 bardak su içilmeli. Böylece hem daha az tüketmiş hem de sıvı alımı düzene girer ve metabolizma tekrar hızlanır.

Yeşil sebze tüketin: Bayram boyunca ana öğünlere yeşil sebzelerden ilave edilmelidir. Bu özellikle bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve metabolizmayı hızlandırmaya yardım eder.

Akşam yemekleri erken yenmeli: Akşam yemekleri Ramazan’da olduğu gibi geç saatte değil, uyku saatinden 4-5 saat önce yenilmeli.

Pilav ve makarnaya dikkat: Bayramda kurubaklagil ve et tüketimi artmaktadır. Bakliyat faydalı olsa da yanlarında pişirilen tereyağlı pilav ve makarnalar ağırlık artışı açısından tehlike yaratabilir.

Salatada yağ miktarı önemli: Bayram sofralarında yararlı diye bolca tüketilen salatalara dikkat ekmek gerekiyor. Salatalara ve yemeklerde kullanılacak yağ miktarı göz kararı değil, ölçerek konulmalı. Yağın bol kalori içerdiği unutulmamalı.

Akşam mutlaka yürüyün: Akşamları yürüyüş yapmaya çalışılmalı. Yemeklerden sonra sindirime yardımcı olarak ağırlığınızı korumada da etkili olacaktır. Asansör yerine merdiven kullanılması, kısa mesafelerde araç kullanılmaması ağırlık yönetiminde avantaj sağlayacaktır.

