Regaip Kandili ne zaman 2021? Bu sene Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili bu sene şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Şubat ayı içerisine girdiğimiz şu günlerde Regaip Kandili için geri sayılıyor. 2021'de Regaip Kandili'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki Regaip Kandili ne zaman 2021? İşte ayrıntılar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili, Recep ayı içerisinde bulunuyor. 2021 yılında Recep ayı 13 Şubat tarihinde başlıyor. Bu sene Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.