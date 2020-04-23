Rize, Artvin ve Kastamonu İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi...
Müslüman aleminin beklediği Ramazan ayı geldi çattı. Ramazana ayının gelmesiyle beraber imsakiye 2020 takvimi araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Rize, Artvin ve Kastamonu'da iftar açacak olan vatandaşlar akşam ezanın saat kaçta okunacağını arıyorlar.Peki Rize, Artvin ve Kastamonu'da sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2020 Rize, Artvin ve Kastamonu Ramazan İmsakiyesi..
Her yıl büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanan Ramazan ayı bu gece yarısı başlıyor. Müslüman alemi Ramazan ayında oruç ibadeti gerçekleştiriyor. Oruç tutacaklar ise sahur ve iftar saatleri ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 2020 imsakiyesi yayımlandı. Peki Rize, Artvin ve Kastamonu'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte 2020 Rize, Artvin ve Kastamonu Ramazan İmsakiyesi...
KASTAMONU'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:08 İftar 19:41
RİZE'DE SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:43 İftar 19:14
ARTVİN'DE SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:37 İftar 19:09
KASTAMONU İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
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İMSAK NEDİR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.