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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
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    20.06.2017 - 10:28 |

    Sağlıklı bayram için 10 altın öneri

    Bayram boyunca sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gerekenler neler?

    Sağlıklı bayram için 10 altın öneri

    1 -Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır.

    2- Hamurlu tatlı tüketimi sınırlandırılmalıdır.

    3- Bayram ziyaretlerinin yoğunluğu sebebiyle öğün atlanmamalı ve ana öğünler tatlı, dolma veya börek gibi ikramlarla geçiştirilmemelidir.

    4- Öğünlerde salata, sebze yemeği gibi posa içeriği yüksek yiyeceklere yer verilmelidir.

    5-Ana yemeklerin yanında yardımcı yemek olarak adlandırılan pilav, makarna, püre oldukça azaltılmalı, bu karbonhidrat kaynakları yerine ekmek tercih edilmelidir.

    6-Yemeklerin yanında asitli içerecekler ve meyve suları yerine, ayran, az şekerli komposto içilmelidir.

    7-Bayram boyunca pişirme yöntemi olarak sote, fırın ve haşlama yöntemleri kullanılmalıdır.

    8-Günlük posa alımını artırmak için çavdar, kepek, tam buğday gibi posa içeriği yüksek ekmekler tercih edilmelidir.

    9-Fazla çikolata ve tatlı tüketimini engellemek amacıyla, ihtiyacı karşılayacak miktarda bayram alışverişi yapılmalıdır.

    10-Bayramda hareketsizlikten uzak durulmalı, fırsat buldukça egzersiz ya da yürüyüş yapılmalıdır.

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