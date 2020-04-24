Sahur yapmadan oruç tutmak zararlı mıdır? Sahur yapmadan oruç nasıl tutulur?

Fazla yemeyin

İftar ve sahur sofralarında yapılabilecek en yanlış davranış hızlı yemek ve çiğnemeden yutmaktır. Sindirim çiğnemeyle başlıyor dolayısıyla bu süreçte yemeği ne kadar çiğnerseniz beslenme düzeniniz açısından o kadar iyi olur. Bu nedenle sahurda ve iftarda hızlı ve fazla yemek midenizi rahatsız edebilir. Hızlı ve fazla yemek; şişkinlik, hazımsızlık, gaz, kabızlık, reflü, mide tahrişi, kilo alımı ve bunun sonucunda diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor.

Sahura kalkmadan oruç tutmanın vücuda verdiği zararlar:

Günde tek öğün yemek yemek sinsice pusuda bekleyen hastalıklara zemin hazırlar. Uzun süreli açlık, kan şekerini düşürür; bu da karaciğere ve mideye zarar verir. Tansiyon ve şeker olumsuz etkilenir, gün boyu halsizlik ortaya çıkar.

İftara kadar uzun süreli bir acıkma hissi yaşandığı için iftarda hızlı ve aşırı yemek yenir. Bu da hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide yanması ve kabızlık gibi sorunları beraberinde getirir.

Sahur yapmadan oruç tutmak kilo almanıza sebep olabilir. İftarda yenen yemeğin hacmi zaman ilerledikçe artar. Buna bağlı olarak kilo alımı olabilir. 2-5 kilo arasında bir kilo alımı gerçekleşir.

Kilo vermek için de sahur yapmadan oruç tutmaya ve düşük kalorili beslenmeye geçiş yapmış olabilirsiniz fakat bu, kas kaybına neden olur.

Uzun süreli yaşayacağınız açlık konsantrasyon bozukluğuna sebep olur.

Sıvı takviyesi almaya özen gösterin

Sıcaklar sebebiyle kaybedilen sıvıyı vücudunuzun geri kazanması gerekmektedir. Bunu iftarla sahur arasındaki kısıtlı zamanda gerçekleştirmek gerekiyor. Bu nedenle bu süreçte çay, meyve suyu, su, kahve, süt gibi takviyelerle sağlanmalıdır. Bitki çayını çok kaçırmamak gerekiyor çünkü bitki çayları sıvı kaybına sebep olur. Bu nedenle bu süreçte sıvı takviyesi yapmalı, çayı ve kahveyi çok kaçırmadan bu süreci geçirmelisiniz.