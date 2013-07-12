Sahurda meyan şerbeti için

Sıcaklar nedeniyle oruç tutmanın biraz daha zorlaştığını ifade eden Dr. Coşkun, “Oruç tutanlar açlık ve özellikle de susuzluk daha fazla hisseder oldu. Ramazan’ın gözde içeceği susuzluk gideren meyan kökü şerbeti. Anadolu'da yüzyıllardır bilinen bu geleneksel içecek. Asitli içecekler gibi mideye zarar vermiyor, tam tersi mideyi hem rahatlatıyor, hem de susuzluk gideriyor.

Sahurda içilecek bir bardak meyan kökü şerbeti, susuzluk hissini gidermede yardımcı olacaktır. Meyan kökü şerbeti susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazımsızlığın da ilacı. Özellikle etli yemek kültürünün yoğun olduğu illerde, katı yiyeceklerden dolayı hazımsızlık sıkıntısına sık rastlanır. Bunun yanı sıra donatılan Ramazan sofralarında ister istemez yemeğin dozu da kaçabiliyor. Bu nedenle meyan kökü şerbeti mutlaka sofraya konulmalı” dedi.İftarı hurma ile açtıktan sonra yemeğe geçmeden bir bardak meyan şerbetinin içilmesinin hazımsızlığa iyi geleceğini belirten Dr. Ömer Coşkun, “Vatandaşlarımız sahurdan sonra yatıp sabah kalktığında mide ekşimesi oluşur. Keçiboynuzu pekmezli ginsengli karışık bitkisel macun da bir tatlı kaşığı yendiğinde mide ekşimesi ortadan kalkar.

Ginsengli macundan bir tatlı kaşığı yenildiğinde midenin ekşiliğini ortadan kaldırır. Yorgunluğu, halsizliği giderir. Bunu bilimsel araştırmalar da ortaya koymuştur” diye konuştu.Dr. Coşkun, Ramazan’da kan şekerinin dengelenmesinin yanı sıra trigliserid ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesi için düzeli olarak her gün bir çay kaşığı tarçının tüketilebilineceğini de kaydetti.