Sahurda ne yemeli?

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, oruç tutanlara, sahurda kahvaltılık ve sulu gıdalar, iftarda da çorba, haşlama türü ve sebze gibi besinler tüketmelerini önerdi. Oruç tutanları sıcak havada su kaybına karşı da dikkatli olmaya çağıran Prof. Dr. Akbaba, iftarla sahur arasında 2-2.5 litre su tüketilmesini istedi.



Ramazan ayında öğün sayısının ve beslenme tarzının değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Muhsin Akbaba, bu nedenle vücudun ihtiyaç duyduğu kalori ve sıvı gereksinimlerinin dengeli biçimde ayarlanması gerektiğini söyledi. Oruç tutanların gün boyu aç kalacağını belirten Prof. Dr. Akbaba, "Bu nedenle gün içinde alınması gereken enerji ve besin ögeleri, sahurda, iftarda ve 1 - 2 ara öğün ile geniş bir zaman dilimine yayılmalı. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir" dedi.



Yumurtayı eksik etmeyin



Yatmadan önce aşırı yemek yerine mutlaka sahura kalkılmasını isteyen Prof. Dr. Muhsin Akbaba, şunları kaydetti:



"Sahurda ağır yağlı yemekler yerine kahvaltılık besinler ve hafif, su oranı yüksek gıdalar tercih edilmeli. Peynir çeşitleri, süt, süt ürünleri ve yumurta gibi protein oranı yüksek olan gıdalar hem mideyi yormaz hem de daha uzun süre tokluk hissi verir. Yumurtanın sahur sofrasından eksik edilmemesi gerekir. Ayrıca yoğurt, ayran ve cacık tüketimi de içerisindeki yararlı bakteriler nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca sahurda tatlı isteniyorsa, mutlaka hafif olan sütlü tatlıların tüketilmesi gerekir. Baklava gibi ağır yağlı tatlılar mideyi çok yorabilir. İçecek olarak ise süt, çay, taze sıkılmış meyve suyu, bitki veya meyve çayı tüketilebilir."



Bol su için



İftarın uzun bir açlık dönemi sonrası yapıldığını anımsatan Prof. Dr. Akbaba, şöyle konuştu:



"İftarda aniden hızlı bir şekilde yemek yenilmemelidir. Mümkünse çorba ile başlanmalı, ana yemeklere devam edilmelidir. Besinler çok iyi çiğnenmeli, yavaş yenilmelidir. İftarda yine birden ağır yemekler yenmemelidir. Daha hafif ve sağlıklı olması için yiyecekler kızartma ve kavurma yerine, haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri ile hazırlanmalı. Et, etli veya etsiz sebze yemekleri, pilav, makarna, esmer ekmek gibi tahıllar, kuru baklagil yemekleri, yoğurt, ayran, cacık, salata, meyve gibi lif oranı yüksek alternatiflerden 3 çeşit seçerek oluşturulan bir iftar yemeğinin sindirimi de daha kolay olacaktır. İftar ile sahur arasında ise taze meyve, süt, yoğurt gibi alternatifler tüketilmesi daha yararlı olacaktır. Susuzluk hissedilmese bile iftar ve sahur arasında 2-2.5 litre arasında su içilmelidir. İftardan 1-2 saat sonra yürüyüş gibi aktiviteler yapılması sağlık açısından uygun olacaktır."