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    19.07.2013 - 14:41 |

    Sahurda peynirli zeytinli poğaça

    Sahurda yiyeceğiniz peynirli ve zeytinli poğaçalarla gün boyu tok kalabilirsiniz.

    Sahurda peynirli zeytinli poğaça

    Malzemeler:

    • 1 su bardağı yoğurt,
    • 1 paket oda sıcaklığında margarin
    • bir tutam tuz,
    • 1 adet kabartma tozu,
    • 2 yumurta ( birinin sarısını üzeri için saklayın)
    • Aldığı kadar un.
    • (İç malzemesi: peynir veya zeytin)

    Yapılışı:

    Yoğurt, margarin, kabartma tozu, un, tuz ve yumurtaları karıştırıp kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat kadar dinlendirin. Bu esnada iç malzemesini hazırlayın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın ve peyniri ezin.
    Ufak toplar alarak içine malzemeyi koyun ve yağlanmış tepsiye dizin. Bir kısmını zeytinli bir kısmını peynirli yaparak çeşit elde edebilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu serptikten sonra fırında üstü kızarana kadar pişirin.

    Afiyet olsun

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