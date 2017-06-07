Sahurda tahin yemek tok tutuyor

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, iftar sonrasında ve sahurda bol sıvı tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Oruçluyken gün boyu susuz kalıyor buna bağlı olarak iftarda susuzluk hissi ile asitli içecekler tüketilmemeli.Hiç bir içeceğin suyun yerini tutmayacağı da bilinmelidir" dedi.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç ayrıca tok tutma özelliğine sahip besinler konusunda bilgiler verdi.

Yulaf : Yulaf çok iyi enerji sağlayan protein ve karbonhidratlar açısından çok zengin bir besindir. İçeriğindeki çözünür ve çözünmez lif sayesinde tokluk sağlar,sindirime yardımcı olur ve bağırsakların çalışmasını düzenler.Sahurda yoğurt, kefir veya süt ile karıştırılarak tüketilirse daha da doyurucu ve besleyici olur.

Ceviz: Sindirim sistemindeki bozukluğun giderilmesinde aktif olarak rol oynar.Midede ve bağırsakta biriken gazın atılmasında etkilidir.Krom minerali açısından zengindir başta insülin seviyesinin düzenlenmesinde yardımcıdır bu nedenle tok tutucu özelliği vardır. İçeriğindeki omega ve sağlıklı yağlar da tokluk hissi verecektir.Ceviz ayrıca vücudu zinde tutar ve kuvvet verir.

Yumurta: En büyük özelliklerinden biri kırmızı ete oranla çok daha ucuz bir “kaliteli” protein kaynağı olmasıdır.İçeriğinde çok yüksek aminoasit türevi vardır. Sahurda muhakkak alınması gereken olmazsa olmaz bir besindir.Haşlanmış olarak tüketmek ilk seçenek olmalıdır.

Tahin & Pekmez: Bu karışım protein, sodyum ve potasyum miktarı açısından zengin bir besin kaynağıdır. Birlikte vitamin mineral ve enerji deposudur. Yağdan da zengin olan susam yağından meydana gelen tahinin tok tutucu özelliği vardır. Pekmez ile karışınca mide için zararsız hale gelecek ve sindirim için sıkıntı yaratmayacaktır. 1-2 tatlı kaşığı ölçüye dikkat ederek alınması faydalıdır.

Badem: Zayıflama da etkisi olan badem, çinko, demir, kalsiyum, potasyum, E vitamini gibi mineraller ve vitaminleri yönünden zengindir.Badem’in omega 3 seviyesi oldukça yüksektir.Bademin içindeki sağlıklı yağlar ve lifler açlık krizlerinin önüne geçiyor ve sizi tok tutuyor. Bağırsakların hareketlerini artırıyor.Diyet yapanlar için ara öğünlerin yıldızı olan badem,günde en fazla 10-15 adet tüketilebilir.

Meyve ve komposto: Meyveler vücuda enerji verir.Ayrıca oruçla nedeniyle artan kabızlık şikayetlerini de çözer. Elma, armut, kivi, kayısı, şeftali, nektarin gibi meyveler bağırsakların gün içinde çalışmasına yardımcı olur.Hangi meyve olursa olsun özellikle kompostosu içilirse alınan sıvı miktarı daha da artacaktır.Meyve yoğurda karıştırılıp tüketilirse açlık hissi oluşturmaz,mide asidini artırmaz. Komposto hazırlarken içerisine eklenen tarçın, karanfil ve zencefil gibi baharatlarında sindirim ve tokluk hissi artırıcı özelliği vardır.