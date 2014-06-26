‘Sahuru mutlaka yapın’

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının ciddi bir şekilde değişmekte olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ebru Piroğlu Durgut, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Normal günlerde 3-4 öğün yemek yenirken, ramazan ayı boyunca 24 saat dilimi içerisinde iki kez yenilip içilmektedir. Özellikle hamur işleri, tatlılar, kırmızı et, ekmek, pilav ve makarna tüketimi artmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmenin ramazan ayında da sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az üç öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Ramazan ayının ilk haftasında sıvı tüketiminin artırılması ve ramazan süresince iftar sonrası öğün sayısının çoğaltılarak, enerji alımının dengelenmesi çok büyük önem taşır” dedi.



RAMAZANDA KİLO NASIL KORUNUR?



Dyt. Ebru Piroğlu Durgut, şu açıklamalarda bulundu:

“Ramazan ayında öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile, iftardan sonra 1-1.5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanılması, 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmesi uygundur. Yine enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde yükselten beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna gibi posalı besinler tercih edilmelidir.”



“KIZARTMALARDAN UZAK DURUN”



“Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için, yemeklerde lif oranı yüksek gıdalar (kurubaklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edilmelidir.”



“YAĞLI TATLI YERİNE SÜTLÜ TATLIYI TERCİH EDİN”



“Günde ortalama 2- 2.5 litre su içmeye özen gösterilmelidir. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine, sütlaç, güllaç, muhallebi gibi sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tercih edilmelidir. Yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenilmelidir. İftar yemeğinden hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek, koltukta dinlenmek yerine, biraz hareket etmek, kısa mesafeli yürüyüşler yapmak, sindirime yardımcı olması açısından yararlı olacaktır.”



“SAHUR YAPMAK KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNİ ÖNLER”



“Sahur yapmak, açlık süresinin çok uzamasını engelleyerek, oluşabilecek kan şekeri düşüşünü kontrol altına almayı sağlayacak, yorgunluk, baş ağrısı, unutkanlık ve zihinde oluşacak dikkatsizliği önleyecektir. Ancak gün içerisinde aşırı acıkma problemi olan kişilerin, midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durması uygundur."