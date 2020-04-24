Sakarya iftar vakitleri 2020! Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Sakarya sahur ve iftar saati (Ramazan İmsakiyesi 2020)

Sakarya iftar vakti ve sahur saati merakla araştırılıyor. Müslüman aleminin beklediği Ramazan ayı geldi. Sakarya'da iftar açacak olan vatandaşlar akşam ezanın saat kaçta okunacağını arıyorlar.Peki Sakarya'da iftar saat kaçta açılacak,sahur saat kaçta? İşte 2020 Sakarya Ramazan İmsakiyesi..

SAKARYA İFTAR VAKİTLERİ 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04.24 İftar 19:54

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04.22 İftar 19:55

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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?



İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.