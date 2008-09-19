Sarımsaklı nohut köftesi

Sahrap Soysal

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA PİŞME SÜRESİ 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

• 1 su bardağı nohut

• 1 adet büyük boy kuru soğan

• 2 diş sarmısak

• 2 tepeleme yemek kaşığı un

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

• 1 çay kaşığı kırmızı pulbiber

• 1 demet maydanoz

Kızartmak için;

• 1 su bardağı galeta unu

• 1 su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

• Nohudu derin bir kaba koyup üzerini dört parmak kadar geçecek suda bir gece ıslatın. Nohut en az 12 saat bu suda beklemeli.

• Nohudu süzüp mutfak robotuna aktarın ve iyice püre oluncaya kadar çekin. Sonra da geniş ve derin bir kabın içine aktarın.

• Soğanları çok ince doğrayıp dövülmüş sarımsakları, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı pulbiberi ekleyin. İnce kıyılmış maydanozu ilave edip tüm malzemeleri iyice yoğurun.

• Elinizi sık sık suya batırarak, hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarladıktan sonra hafifçe bastırarak yassı hale getirin.

• Hazırladığınız köfteleri bir tepsiye yan yana yerleştirin.

• Geniş bir tavaya sıvıyağı koyup kızdırın. Bir düz tabağa galeta ununu serin.

• Köfteleri galeta ununa önlü arkalı bulayıp kızgın yağda nar gibi kızartın. Fazla yağını kağıt peçete üzerine koyarak çektirin. Salata yanında ılık ya da sıcak olarak servise sunun.

Not: Bu köfte için kullanacağınız nohudu haşlamamanız, çiğ olarak kullanmanız gerekir.