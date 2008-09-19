Sarımsaklı nohut köftesi
Muhteşem bir iftar sofrası Sahrap Soysal'ın Sarımsaklı nohut köftesi ile çok daha lezzetli olacak.
Sahrap Soysal
10 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA PİŞME SÜRESİ 15 DAKİKA
MALZEME LİSTESİ
• 1 su bardağı nohut
• 1 adet büyük boy kuru soğan
• 2 diş sarmısak
• 2 tepeleme yemek kaşığı un
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber
• 1 çay kaşığı kırmızı pulbiber
• 1 demet maydanoz
Kızartmak için;
• 1 su bardağı galeta unu
• 1 su bardağı sıvıyağ
YAPILIŞI
• Nohudu derin bir kaba koyup üzerini dört parmak kadar geçecek suda bir gece ıslatın. Nohut en az 12 saat bu suda beklemeli.
• Nohudu süzüp mutfak robotuna aktarın ve iyice püre oluncaya kadar çekin. Sonra da geniş ve derin bir kabın içine aktarın.
• Soğanları çok ince doğrayıp dövülmüş sarımsakları, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı pulbiberi ekleyin. İnce kıyılmış maydanozu ilave edip tüm malzemeleri iyice yoğurun.
• Elinizi sık sık suya batırarak, hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarladıktan sonra hafifçe bastırarak yassı hale getirin.
• Hazırladığınız köfteleri bir tepsiye yan yana yerleştirin.
• Geniş bir tavaya sıvıyağı koyup kızdırın. Bir düz tabağa galeta ununu serin.
• Köfteleri galeta ununa önlü arkalı bulayıp kızgın yağda nar gibi kızartın. Fazla yağını kağıt peçete üzerine koyarak çektirin. Salata yanında ılık ya da sıcak olarak servise sunun.
Not: Bu köfte için kullanacağınız nohudu haşlamamanız, çiğ olarak kullanmanız gerekir.