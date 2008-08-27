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    HaberlerRamazan Haberleri ‘Sebze ye, barışçı ol’da sağlıklı iftarlar
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    27.08.2008 - 18:19 |

    ‘Sebze ye, barışçı ol’da sağlıklı iftarlar

    Sağlıklı yaşam için ‘Sebze ye, barışçı ol’ sloganıyla 13 yıldır Beyoğlu’nda hizmet veren Nature & Peace, 1- 29 Eylül 2008 tarihleri arasında, Ramazan ayına özel sağlıklı bir iftar menüsü hazırladı.

    ‘Sebze ye, barışçı ol’da sağlıklı iftarlar

    “Sağlıklı yaşam için sebze ye, barışçı ol!” sloganıyla, beslenme alışkanlığına yeni bir bakış getiren Nature & Peace’in sebze ve bakliyat ağırlıklı hazırlanan Ramazan menüsünde; mercimek çorbası, domates çorbası, karalahana çorbası gibi çorba çeşitleri, Nature& Peace’nin özel Ramazan Salatası, yeşil mercimek köftesi, soyalı ıspanak köftesi, sebze bahçesi, farafel, kirpi köftesi, çökertme kebabı, körili tavuk, közlenmiş biberli ıspanaklı tavuk,  güllaç, kabak tatlısı gibi zengin bir sağlıklı iftar menüsü sizleri bekliyor. Yeniden restore edilen ve dekorasyonda sıcak renkler ile ahşabın kullanıldığı Nature & Peace’nin, açık ve kapalı alanı 75 kişilik… Kişi başı iftar menüsü 25 YTL .

    Tel: 0212 252 86 09

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