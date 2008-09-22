BİST96.5850,12EURO7,411,28USD6,791,39ALTIN368,921,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Şekerciden taze şeker ve lokum tüyoları
    ABONE OL
    22.09.2008 - 14:14 |

    Şekerciden taze şeker ve lokum tüyoları

    Esnaf ve Sanatkarlar Derneği,Şekerciler ve Pastacılar Komisyonu Başkanı Vedat Dikgitmez, şeker ve lokum yapımında maliyetin düşük olması için çeşitli hilelerin yapıldığını söyledi.

    Şekerciden taze şeker ve lokum tüyoları

    Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları uyaran Dikgitmez, şeker ve lokum yapımında maliyeti düşürmek için hile yapıldığını ve bu ucuz ürünlere rağbet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Dikgitmez, yaptığı açıklamada “Maliyeti düşürmek için şeker yerine glikoz ve fruktoz kullanılıyor, şeker ve lokum alırken bu ucuz ürünlere rağbet edilmemelidirö dedi.

    Şeker ve lokum yapımında glikoz ve fruktozun belirli oranlarda kullanılması gerektiğini söyleyen Dikgitmez bu oranın aşılması durumunda sağlığı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

    Lokum imalatında nişasta oranının fazla olduğuna ve rutubetli ortamlarda bekletildiğine dikkat çeken Dikgitmez “Böylece hem ağırlığı fazla oluyor hem de sağlığa zararlı oluyor. Taze lokumun rengi parlak ve lokum canlıdır. Bayat lokumun ise mat ve solgun bir görüntüsü vardır. Lokum alırken bunlara riayet edelimö dedi.

    Ramazan Bayramı’nda tüketimi artan badem şekeri konusunda da vatandaşları uyaran Dikgitmez badem şekerlerinde de glikoz kullanılarak maliyetin düşürüldüğünü ve kalitesiz bademlerin kullanıldığını söyledi. Dikgitmez, bademlerin ağırlıklarını artırmak için rutubetli ortamlarda bırakıldığını ve kalın kaplama glikozdan imal edilmiş şekerin kullanıldığını söyledi. Dikgitmez, “Küçük bademlere kalın kaplama glikozdan imal edilmiş şeker kullanılarak da üretim yapılıyor. Bunlar işin hilesi. Kaliteli badem şekerinin dış kaplaması incedir ve bademi de kuru ve tazedirö dedi

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tek tek ateşleri ölçülüp içeriye alındı

    Tek tek ateşleri ölçülüp içeriye alındı

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Temel ihtiyaç desteği kredisi ne zaman sonuçlanır,başvuru nasıl yapılır? 10 bin TL 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru şartları neler?

    Temel ihtiyaç desteği kredisi ne zaman sonuçlanır,başvuru nasıl yapılır? 10 bin TL 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru şartları neler?

    Sıradaki Haber