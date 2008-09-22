Şekerciden taze şeker ve lokum tüyoları

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları uyaran Dikgitmez, şeker ve lokum yapımında maliyeti düşürmek için hile yapıldığını ve bu ucuz ürünlere rağbet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Dikgitmez, yaptığı açıklamada “Maliyeti düşürmek için şeker yerine glikoz ve fruktoz kullanılıyor, şeker ve lokum alırken bu ucuz ürünlere rağbet edilmemelidirö dedi.

Şeker ve lokum yapımında glikoz ve fruktozun belirli oranlarda kullanılması gerektiğini söyleyen Dikgitmez bu oranın aşılması durumunda sağlığı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Lokum imalatında nişasta oranının fazla olduğuna ve rutubetli ortamlarda bekletildiğine dikkat çeken Dikgitmez “Böylece hem ağırlığı fazla oluyor hem de sağlığa zararlı oluyor. Taze lokumun rengi parlak ve lokum canlıdır. Bayat lokumun ise mat ve solgun bir görüntüsü vardır. Lokum alırken bunlara riayet edelimö dedi.

Ramazan Bayramı’nda tüketimi artan badem şekeri konusunda da vatandaşları uyaran Dikgitmez badem şekerlerinde de glikoz kullanılarak maliyetin düşürüldüğünü ve kalitesiz bademlerin kullanıldığını söyledi. Dikgitmez, bademlerin ağırlıklarını artırmak için rutubetli ortamlarda bırakıldığını ve kalın kaplama glikozdan imal edilmiş şekerin kullanıldığını söyledi. Dikgitmez, “Küçük bademlere kalın kaplama glikozdan imal edilmiş şeker kullanılarak da üretim yapılıyor. Bunlar işin hilesi. Kaliteli badem şekerinin dış kaplaması incedir ve bademi de kuru ve tazedirö dedi