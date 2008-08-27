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    HaberlerRamazan Haberleri Semazen gösterileri eşliğinde iftar!
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    27.08.2008 - 17:17 |

    Semazen gösterileri eşliğinde iftar!

    Ceylan InterContinental İstanbul, misafirlerini seçkin restoranlarında, canlı fasıl müziği ve semazen gösterileri eşliğinde geleneksel Ramazan lezzetleriyle ağırlıyor.

    Semazen gösterileri eşliğinde iftar!

    Göz kamaştıran Boğaz manzarasına sahip Türk ve Osmanlı mutfağının seçkin örneklerini sunan Safran Restaurant, iftar davetlerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor; dost sohbetleri ile şenlenen sofraları birbirinden özel lezzetlerle buluşturuyor. Bu özel davetin kişi başı fiyatı KDV dahil 80 YTL. Modern ambiyansıyla The Brasserie ise, Ramazan ayına özel zengin seçenekler sunarak her damak zevkine hitap ediyor: Zengin iftariyelikler, çorbalar, zeytinyağlılar, börekler, salatalar, bıldırcın dolması, et ve tavuk yemekleri, leziz tatlılar, sınırsız çay ve kahve. Kişi başı KDV dahil 55.00YTL

    Tel: 0.212.368 44 44

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