"Sevişmek ibadet midir hocam"

Ece Üner, Enine Boyuna programına katılan Demircan'ın 'Sevişmek ibadettir ' sözlerini gündeme getirdi. Demircan sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi: "Cinselliği yaratan Allah’tır. Bize cinsel organları, tatmin edilmek isteyen duyguları yaratan da Allah’tır. Bir erkeğin bir kadına ihtiyaç duyması tabiidir. Yaradanın buyruğuna uygun olarak vuslat özlemi ve bu özleminin evlilik yoluyla gerçekleşmesi ibadettir."