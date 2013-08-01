BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri "Sevişmek ibadet midir hocam"
    ABONE OL
    01.08.2013 - 09:52 |

    "Sevişmek ibadet midir hocam"

    Habertürk TV'ye konuk olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan’ın daha önceki 'sevişmek ibadettir' sözleri canlı yayında tekrar hatırlatıldı.

    Ece Üner, Enine Boyuna programına katılan Demircan'ın 'Sevişmek ibadettir ' sözlerini gündeme getirdi. Demircan sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi: "Cinselliği yaratan Allah’tır. Bize cinsel organları, tatmin edilmek isteyen duyguları yaratan da Allah’tır. Bir erkeğin bir kadına ihtiyaç duyması tabiidir. Yaradanın buyruğuna uygun olarak vuslat özlemi ve bu özleminin evlilik yoluyla gerçekleşmesi ibadettir."

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber