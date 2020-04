Shangri-La Bosphorus'ta iftar keyfi

Muhteşem boğaz manzarası ve ayrıcalıklı servis anlayışı ile misafirlerine her daim keyifli anlar yaşatan Shangri-La Bosphorus, İstanbul; bu Ramazan sevdikleri ile birlikte unutulmaz dakikalar yaşamak isteyen misafirlerini IST TOO Restorantın her damak tadına hitap eden, zengin iftar menüsüyle ağırlıyor.

Lezzet tutkunlarını, uluslararası gurme kültürlerin farklı tatları ile buluşturan IST TOO’nun Ramazan’a özel hazırladığı iftar büfesinde, çorba çeşitlerinden zeytinyağlılara, pidelerden et yemeklerine kadar iştah kabartan ve sofralara lezzet katan birçok seçenek yer alıyor.

Bu Ramazan, Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da, zengin iftariyeliklerin süslediği IST TOO masaları geleneksel Türk mutfağının bereketi ile dolup taşıyor.

Ramazan ayına özel olarak IST TOO’da kurulan istasyonlarda birebir, canlı hazırlanan iftar yemekleri, renkli şovlara dönüşüyor. Gözleme istasyonu, mantı istasyonu gibi sıcağı sıcağına hazırlanan ve servis edilen tatlarla Shangri-La Bosphorus, İstanbul, IST TOO’da ağırladığı misafirlerine unutulmaz lezzet deneyimleri yaşatıyor.

Baklava ve güllaç gibi Ramazan’ın vazgeçilmez tatlılarının yanı sıra özel şıracılar tarafından servis edilen çeşit çeşit Osmanlı şerbetleri ve Rengarenk Osmanlı macunları gibi geleneksel lezzetler IST TOO’daki iftar büfesinde kendini gösteriyor. IST TOO, Ramazan ayı boyunca, 15 Mayıs – 13 Haziran tarihlerinde, saat 19.30 - 22.30 arası servis ettiği özel lezzetleriyle sizleri keyifli iftar sofralarına davet ediyor.

Kişi başı 185 TL olan Shangri-La Bosphorus, İstanbul, minikleri de unutmuyor. Aileleri ile Ramazan boyunca keyifli dakikalara ortak olan minikler için hazırlanan zengin sunum ve seçeneklerin yer aldığı iftariyelik lezzetler 95 TL

Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 275 8888’i arayabilirsiniz.