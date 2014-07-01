'Sıcak nedeniyle oruç tutmayan günah kazanır'

Samsun İl Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, Ramazan ayında vatandaşların yapması gerekenler ve oruç tutanların dikkat edeceklerini anlattı. Ramazan ayında Müslümanların birbirlerine iftara gitmesi gerektiğini söyleyen Müftü Yrd. Doç. Dr. Öztürk, "Modern yalnızlık dediğimiz 'Kaliforniya Sendromu' denilen bir olay var. Modern insanlar yalnız yaşıyorlar. Bir bakıyorsunuz adam parası da var ama 13'üncü katta tek başına yaşıyor. Ramazan geldiği halde kapısı açılmıyor. Böylece intihara kadar giden olaylar meydana geliyor. Bu modern yalnızlığa bir çare bulmalıyız. Kimsesizlerin kapılarını çalmalıyız, iftarlara davet etmeliyiz. Onlarla dost ve arkadaş olmalıyız" diye konuştu. Ramazan ayında insanların, yetim ve öksüzlerin de yanında olması gerektiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Öztürk, oruçta çekilen sıkıntıya göre sevap geleceğini dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Öztürk, "Sadece oruçta değil, bütün ibadetlerde sıkıntı ne kadar fazla, şartlar ne kadar ağırsa sevap da o derece fazladır. İbadetlerde kendi aralarında derece derecedir. Ağır şartlarda çalışan, dudakları susuzluktan çatlamış, vücudu kan ter içinde kalmış alın teriyle bu Ramazan'ın uzun gününde sıcak yaz şartlarında oruç tutan bir adamla, öğlene kadar uyuyup, namazı kılıp sonra tekrar uyuyup, oruç tutan adamın sevabı aynı değildir. İkisi de oruçtur ama sevabı bir değildir. Öbürünün sevabı çok fazladır" diye konuştu.



Oruç tutmaya sağlığı elverişli olup da oruç tutmayan insanın günahkar olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Öztürk, "Bu Ramazan ayı yaza rastgeldi. Yaz günleri uzun günlerdir, sıcak günlerdir. 'Ben çalışıyorum oruç tutmayayım' diyerek orucu başka günlere erteleyenler günah kazanır. Ama yolculuğa çıktı, çok ağır bir sınavdan geçecek, yarın doktora gidecek, o gün oruç tutmayabilir. Ama bir Ramazan ayını oruçsuz geçirmek günahtır. Ramazan ayında tutulan oruçla, Ramazan dışında tutulan oruç sevap bakımından kesinlikle aynı değildir. Ramazan ayı kısa günlere de rastgelse o kısa günlerde orucu tutmasa uzun günde tutsa yine aynı sevabı alamaz. Oruç ayının sevabı farklıdır. Bu ay içinde tutması lazım" dedi.