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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Sigarayla oruç açanlar dikkat
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    22.06.2015 - 11:19 |

    Sigarayla oruç açanlar dikkat

    İzmir Özel Gözde Hastanesi doktorlarından Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. İdil Gökçen Koçağra Yağız, kalp hastalarına, “Sigarayla oruç açmayın, iftardan sonra üst üste sigara içmeyin. Hızlı yemek ve sigara, kalp krizine yol açabilir” şeklinde uyarıda bulundu.

    Sigarayla oruç açanlar dikkat

    İzmir Özel Gözde Hastanesi doktorlarından Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. İdil Gökçen Koçağra Yağız, kalp hastalarına ramazan ayıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Oruç tutan kalp hastalarına önemli hatırlatmalar yapan Yağız, yaza denk gelen ramazan aylarında kalp hastaları için oruç tutmanın daha zorlu hale gelebildiğini belirtti.

    Uzman Dr. İdil Gökçen Koçağra Yağız, risk grubunda yer alan kalp hastalarına oruç tutmayı önermediklerine dikkat çekerek, “Kalp hastaları, vücudun susuz kalması, sıvı eksilmesiyle oluşan tuz kaybı nedeniyle, pıhtılaşma ve kalp krizlerine daha açık hale geliyor.

    Kontrol altında olmayan tansiyon hastaları, kapak değişimi, ritim bozukluğu nedeniyle kan sulandırıcı ilacı kullanan hastalar, son bir yıl içerisinde kalp krizi geçiren hastaların kesinlikle oruç tutmasını önermiyoruz. Çünkü ritim bozukluğu ve kalp kapak hastalıkları nedeniyle kan sulandırıcı ilacı kullanan hastalarda sıvı kaybıyla birlikte pıhtılaşma bozuklukları oluşabilir, kalp krizi riski tetiklenebilir. Bacak toplardamarlarında pıhtı oluşabilir” dedi.

    SİGARA KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

    İftardan sonra üst üste içilen sigaranın da kalp krizini tetikleyebileceğini kaydeden Dr. Yağız, "Özellikle iftardan sonra üst üste sigara içmek kalp krizini tetikleyebilir. Kalp damarının içinde plak varsa, ani yemekle birlikte kalbin yükü yüzde 20 oranında artıyor. Sigaranın plakları yırtıcı etkisi nedeniyle kalp krizi riski artıyor. Sigarayla oruç açmayı ve üst üste üçün üzerinde sigara içmeyi önermiyoruz" diye konuştu.

    ORUÇ TUTABİLECEK GRUPTA YER ALAN HASTALARA ÖNERİLER

    Kalp hastalarına bol su içmelerini ve ilaçlarını aksatmamalarını öneren İdil Gökçen Koçağra Yağız, sözlerini şöyle devam ettirdi:

    “Kalp hastalarının iftar ve sahurda, çok fazla yemek tüketmemeleri ve hızlı yememeleri gerekiyor. Yemeğe kahvaltı veya çorba ile başlasınlar. Yağlı yiyeceklerden uzak durmalılar. Bunlara dikkat ederlerse sağlıklı bir Ramazan geçirebilirler. Diğer grupta yer alan kalp hastalarının ise takip edildikleri kardiyoloji uzmanlarına başvurmalarını öneriyoruz. Oruç tutacak hastaların ilaç alım saatleri, dozları ve diyetleri yeniden düzenlenmelidir. Hastaların günde en az 2,5 litre su içmeleri gerekiyor. Kalp yetmezliği ve tansiyon hastalarına ise tuz yasak.”

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