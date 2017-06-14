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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Sıvı kayıpları böbrek sağlığını bozuyor!
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    14.06.2017 - 13:36 |

    Sıvı kayıpları böbrek sağlığını bozuyor!

    Ramazan ayının yaz mevsiminde olmasıyla birlikte oruç süresinin günde 16-17 saati bulması ve artan hava sıcaklığının sıvı kayıplarını arttırması böbrek sağlığının bozulmasına yol açabilir.

    Sıvı kayıpları böbrek sağlığını bozuyor!

    BÖBREK YETMEZLİĞİ RİSKİ ARTIYOR

    Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız böbrek yetmezliği konusunda ilgi çekici açıklamalar yaptı. Yaz aylarına denk gelen Ramazan'da, uzun oruç süresi ve özellikle sıcak havalarda artan terlemeye bağlı sıvı kayıplarının artması sonucunda susuzluk kaçınılmaz olmaktadır.

    Bu durum özellikle bu gibi zorlu şartlara uyum zorluğu olan yaşlı veya böbrek hastalığı olanlar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu hastalarda böbreklerin 16-17 saat susuz kalması çok risklidir ve böbrek yetersizliğine yol açabilir. Bu nedenle böbrek hastalarının bu şekilde uzun süreli oruç tutmamaları gerekir.

    Diğer yandan uzun süreli susuz kalmaya ve sıcak havalarda oluşabilecek sıvı kayıplarına karşı çok hassas olan 60 yaş üzerindeki kişilerde de böbrek yetersizliği gelişebilir. Bu yüzden yaşlıların oruç tutarken doktorlarıyla konuşarak karar vermeleri ve yeterli sıvı alımı konusunda çok dikkatli olmaları gerekir.

    YETERLİ MİKTARDA SIVI TÜKETİN

    Doç. Dr. Gürsel Yıldız, ‘’İftar sahur arasındaki kısa sürede günlük sıvı ihtiyacımızı karşılamak güç olsa da yaklaşık 2-2,5 litre sıvı tüketmeliyiz. Bu miktarı terlemenin arttığı durumlarda daha da arttırılmalıyız.

    Kısa süre de bu sıvı açığının yerine konmasının zorluğu yanında idrar sökücü özelliklerinden dolayı fazla çay ve kahve tüketimi de bu dönemde uygun değildir. Ayrıca sıvı açığını arttıracağı için kola gibi şekerli içeceklerin tüketimi de uygun değildir’’ dedi.

    Böbreklerimizin sağlığı için dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de oruç tutarken iftar ve sahurda turşu gibi tuz içeriği fazla olan besinlerden kaçınmak ve tuz tüketimini en aza indirmektir.

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