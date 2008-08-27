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    HaberlerRamazan Haberleri Sultanlara layık iftar Çırağan’da
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    27.08.2008 - 14:36 |

    Sultanlara layık iftar Çırağan’da

    Çırağan Palace Kempinski bu yıl Eylül ayına gelen ayların sultanı Ramazan için sultanlara layık sofralar hazırladı...

    Sultanlara layık iftar Çırağan’da

    Her yıl olduğu gibi Çırağan Sarayı bu yılda da konuklarına muhteşem bir Ramazan duygusu yaşatmaya hazırlanıyor. Klasik Türk ve Osmanlı yemekleri sunan Tuğra Restaurant’da Ramazan şöleni sıcacık pideler, taze hurmalar, pastırma, sucuk, gravyer, imam bayıldı gibi birbirinden leziz iftariyeliklere başlıyor; gerdan çorbası, tavuk ve mercimek çorbası ile devam ediyor; sonra sıra ara sıcaklara geliyor ve siz mekik börek, paçanga böreği, mantı, yumurtalı et kavurma gibi tatlar arasında seçim yaparken zorlanacaksınız... Ana yemek olarak ise sofranıza kuzu incik, kuzu kolu tandır, levrek buğulama, tavuk budu şiş ya da tas kebap gelecek. Aşureden zerdeye, güllaçtan baklavaya nefis tatlılar da yemeğinizi taçlandıracak... 1 – 29 Eylül arası iftar süresince fasıl müziği eşliğinde Tuğra Restaurant’ın diler Boğaz manzaralı terasında, diler Osmanlı ihtişamını yansıtan şık salonunda ailenizle ve dostlarınızla Ramazan’ın keyfine varın... Kişi başı 165 YTL (+KDV). Laledan Restaurant ise müthiş bir açık büfeyle karşılıyor İftar misafirlerini... Hemen yanında tarihi Çırağan Sarayı, önünde nefis bir Boğaz, Laledan Restaurant’ta 1 ile 29 Eylül arası her gün iftar boyunca fasıl müziği eşliğinde zor seçimlerle karşı karşıya kalacaksınız. Kişi başı 150 YTL (+KDV).

    Tel: 0.212.259 03 94

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