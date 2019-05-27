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    27.05.2019 - 17:00 |

    Supangle nasıl yapılır? Supangle tarifi

    En pratik ve lezzetli tatlılardan olan Supanglenin yapılışını sizler için hazırladık. Arda'nın Ramazan Mutfağı'nın özel tarifi olan Supangle için gerekli malzemeler neler? İşte Supangle yapılışı...

    Supangle nasıl yapılır? Supangle tarifi

    Malzemeler;

    1 litre süt
    1 su bardağı toz şeker
    2 yemek kaşığı kakao
    ½ su bardağı buğday nişastası
    ½ su bardağı bitter damla çikolata
    Brownie – kaselerin altına koymak için

    Hazırlanışı;

    Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın. Bir tencereye çikolata hariç bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Ardından ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin.

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