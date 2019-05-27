Supangle nasıl yapılır? Supangle tarifi

Malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

½ su bardağı buğday nişastası

½ su bardağı bitter damla çikolata

Brownie – kaselerin altına koymak için

Hazırlanışı;

Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın. Bir tencereye çikolata hariç bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Ardından ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin.