17.06.2015 - 11:51 |
Sütlü çorba
İç Anadolu bölgesinde sıklıkla tüketilen ve sahurda midenizi rahatlatacak besin değeri yüksek enfes bir çorba tarifi...
Malzemeler:
1 bardak arpa şehriye
2,5 bardak süt
Sıvıyağ
Tuz
İsteğe göre kırmızı biber
Yapılışı:
Arpa şehriyeyi tencerede pembeleşinceye kadar sıvıyağ ile kavurun.
1 bardak su ile bir tutam tuz ekleyip kısık ateşte pişirin.
Şehriyelerin pişmeye başladıktan sonra kaynamaya yakın oda sıcaklığındaki Sütü ekleyin ve bir taşım kaynatın.
Fazla kaynatırsanız süt kesilebilir.
Dilerseniz üzerine kırmızı biber serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun