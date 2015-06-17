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    17.06.2015 - 11:51 |

    Sütlü çorba

    İç Anadolu bölgesinde sıklıkla tüketilen ve sahurda midenizi rahatlatacak besin değeri yüksek enfes bir çorba tarifi...

    Sütlü çorba

    Malzemeler:


    1 bardak arpa şehriye

    2,5 bardak süt

    Sıvıyağ

    Tuz

    İsteğe göre kırmızı biber

    Yapılışı:

    Arpa şehriyeyi tencerede pembeleşinceye kadar sıvıyağ ile kavurun.

    1 bardak su ile bir tutam tuz ekleyip kısık ateşte pişirin.

    Şehriyelerin pişmeye başladıktan sonra kaynamaya yakın oda sıcaklığındaki Sütü ekleyin ve bir taşım kaynatın.

    Fazla kaynatırsanız süt kesilebilir.

    Dilerseniz üzerine kırmızı biber serperek servis edebilirsiniz.

    Afiyet olsun

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